الزمالك يفاوض زد لضم مصطفى سعد "ميسي" بعد اقتراب رحيل الجفالي

فتح نادي الزمالك باب المفاوضات مع إدارة نادي زد للتعاقد مع مصطفى سعد "ميسي"، جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة تدعيم صفوف الأبيض بالموسم الجديد.

وأكد مصدر داخل نادي زد أن مسؤولي الزمالك تواصلوا خلال الساعات القليلة الماضية لبحث إمكانية ضم اللاعب، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم الخط الأمامي بعناصر مميزة.

ويأتي هذا التحرك من جانب الزمالك، بعد الموافقة على إعارة التونسي أحمد الجفالي، الجناح الأيمن للفريق، إلى صفوف نادي أبها السعودي لمدة موسم، مع بند أحقية الشراء.

وفي السياق نفسه، يواصل الزمالك مفاوضاته لضم جناح أجنبي جديد قبل غلق باب القيد، لتعويض رحيل الجفالي وتعزيز الخيارات الهجومية للفريق.