الثقافة تحتفي بالذكرى العاشرة لافتتاح قناة السويس الجديدة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، احتفالا بالذكرى العاشرة لافتتاح قناة السويس الجديدة، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، وتحت شعار "قناة السويس الجديدة شريان حياة".

بدأت الفعاليات من ممشى أهل السويس، بعرض فني لفرقة كورال قصر ثقافة السويس بقيادة الفنان غريب غندور، قدمت خلاله باقة من الأغاني الوطنية والطربية، منها: "تعيشي يا بلدي"، و"بوابة الحلواني".

وقدمت فرقة السويس للآلات الشعبية بقيادة الفنان أحمد عدوية عروضا فنية متنوعة جمعت بين الأغنية الوطنية والتراثية، تضمنت أعمالا مثل: "مصريات"، "سويسيات"، "إحنا السوايسة الصيادين"، "البحر الأحمر علمنا"، "ياريس البحرية"، "غني يا سمسمية"، و"سويسي وافتخر".

كما نفذت ورشة رسم على الوجوه للأطفال من تنفيذ الفنانة لمياء عبد المنعم.

كما شهد قصر ثقافة السويس فعاليات الورشة الفنية "قناة السويس الجديدة شريان حياة"، للفنان محمد أبو عمرة، حيث قدم المشاركون رؤى تشكيلية وإبداعية تعكس عظمة هذا المشروع القومي وتأثيره في حاضر الوطن ومستقبله.

جاءت الأنشطة ضمن برنامج إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة الدكتور شعيب خلف، ونفذها فرع ثقافة السويس بإدارة هويدا طلعت، تأكيدا لدور قصور الثقافة في التوعية الوطنية، ودعم الإبداع الفني المرتبط بالمناسبات القومية الكبرى.