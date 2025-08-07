ندى موسى تحتفل بعيد ميلادها في الساحل الشمالي.. صور

احتفلت الفنانة ندى موسى بعيد ميلادها أثناء قضاء عطلتها الصيفية في مدينة العلمين بالساحل الشمالي.

ونشرت ندى مجموعة صور أثناء استمتاعها بعيد ميلادها على البحر، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.



يذكر أن الفنانة ندى موسى تألقت في رمضان 2025 في مسلسلي “ونقابل حبيب” و"إش إش".

مسلسل "وتقابل حبيب"

تدور أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.