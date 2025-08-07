قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جلسة حاسمة لمجلس الوزراء اللبناني لبحث ورقة المبعوث الأمريكي
الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي وموعد التطبيق
وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة حلوان للمسبوكات صرح صناعي هام بالدولة
صندوق التنمية الحضرية: لا ضرر على السكان الأصليين.. وتعويضات عادلة لمن لا يمكن ترميم منزله

أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن خطط إحياء القاهرة التاريخية تراعي البُعد الإنساني بالدرجة الأولى، وأن الدولة حريصة على عدم إلحاق أي ضرر بالسكان الأصليين، بل تستهدف تحسين جودة حياتهم.

وأوضح صديق أن بعض الأنشطة والحرف غير المتوافقة مع طبيعة المناطق الأثرية – مثل ورش الميكانيكا والحدادة والألومنيوم – سيتم نقلها إلى مناطق بديلة أكثر تنظيمًا، ومجهزة على أعلى مستوى، وفي مواقع قريبة جغرافيًا، مثل منطقة محور جيهان السادات.

وقال إن الدولة ستوفر سكنًا بديلًا مؤقتًا لمن يرغب في البقاء داخل منطقته ريثما يُعاد ترميم منزله، وفي الحالات التي يصعب فيها الترميم، سيُمنح المواطن خيارات متعددة تشمل الحصول على مسكن جديد أو تعويض مالي عادل، مؤكدًا أن القرار النهائي يترك للمواطن.

واختتم صديق تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح مشروع إحياء القاهرة التاريخية يعتمد على تحقيق التوافق بين الدولة والمواطن، مشيرًا إلى أن الجميع سيشعر بالفارق الإيجابي عقب الانتهاء من التنفيذ.

