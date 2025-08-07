طلب عاجل من الرئيس الكولومبي لسفيرة بلاده في القاهرة

وجه الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو تعليقا على نبأ مقتل مرتزقة كولومبيين في السودان طلبا عاجلا الي السلطات في بلاده بضرورة سن قانون في البلاد يحظر الارتزاق.

واشار الرئيس الكولومبي في تصريحات له الي ايعازه لسفيرة بلاده في القاهرة ميلينا دي جافيريا بالتحقق من عدد الكولومبيين الذين قضوا في السودان وهناك أنباء غير مؤكدة عن أنهم وصلوا إلى 40 قتيل.

وكان التلفزيون الرسمي السوداني أعلن الأربعاء بأن الجيش السوداني دمر طائرة أجنبية أثناء هبوطها في مطار يخضع لسيطرة ميليشيا الدعم السريع غرب البلاد، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا، معظمهم مرتزقة كولومبيون.

وذكر مصدر عسكري، فضل عدم كشف هويته، أن الطائرة تعرضت للقصف والتدمير بالكامل" في مطار نيالا بولاية دارفور، وهي منطقة شهدت مؤخرا غارات جوية مكثفة من قبل الجيش السوداني في إطار الحرب المستمرة مع ميليشيا الدعم السريع منذ أبريل 2023.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الطائرة كانت تحمل شحنات من العتاد والسلاح"لصالح ميليشيا الدعم السريع، لافتا إلى أن الغارة الجوية أدت إلى "هلاك ما لا يقل عن 40 مرتزقا كولومبيا كانوا على متن الطائرة".