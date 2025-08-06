السودان.. انتشار أمني مكثف في الخرطوم لإعادة الاستقرار والهدوء

قال وزير الداخلية السوداني بابكر سمرة، إن هناك انتشار أمني مكثف في الخرطوم لإعادة الاستقرار والهدوء.

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن “الشرطة شريك أساسي في بناء الدولة والحفاظ على مقدراتها، وندعم جهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن السودانيين”.

وأضاف البرهان، خلال عاجل عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن “الخرطوم شهدت معارك كبيرة وميليشيا الدعم السريع لم تخرج منها بسهولة، وأن معركتنا ضد ميليشيا الدعم السريع متواصلة حتى إعادة النازحين إلى منازلهم”.

وقصفت ميليشيا الدعم السريع مدينة الأُبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان، صباح اليوم، الأربعاء، بالمدفعية.

وقُتل ما لا يقل عن 15 مدنيا، في وقت سابق، برصاص ميليشيا "الدعم السريع" أثناء محاولتهم مغادرة مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وفق ما أفاد موقع "سودان تريبيون".



