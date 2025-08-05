تعادل الكونغو الديمقراطية والسودان بكأس أفريقيا للمحليين

خيم التعادل الإيجابي 1 /1 على نتيجة مواجهة الكونغو الديمقراطية مع السودان، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين اليوم الثلاثاء، على ملعب عمان في زنزبار.

شهد اللقاء أول مواجهة رسمية في تاريخ البطولة بين المنتخبين، حيث قدم منتخبا الكونغو الدمقراطية والسودان، أداء حماسيا، وسط حضور جماهيري مميز.

وتقدم منتخب السودان بهدف في الدقيقة 29، حين سدد، موسى حسين، كرة ارتدت من حارس المرمى، سامبا، قبل أن تصل إليه الكرة أمام المرمى ليسدد بهدوء في الشباك.

وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة خطف البديل كارلي إكونجو، هدف التعادل القاتل للكونغو الديمقراطية في غفلة من الدفاع السوداني.