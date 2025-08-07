مياه الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون في مجال معالجة المياه

وقعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بروتوكول تعاون مع شركة “دلتا ووتر” المتخصصة في مجال معالجة المياه باستخدام تقنية المجال المغناطيسي، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، والحرص على تحسين جودة حياة المواطن.

يأتي هذا التعاون ضمن توجه الشركة لتعزيز الشراكات مع بيوت الخبرة والشركات المتخصصة في التكنولوجيا البيئية، وتفعيل دور الإدارة العامة للبحوث والتطوير في استكشاف حلول مبتكرة قابلة للتطبيق في مجال تنقية مياه الشرب، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ويواكب التحول الرقمي والتقني العالمي.

وقد تم توقيع البروتوكول بالمركز الرئيسي للشركة، بين المهندس أحمد جابر ، والأستاذ أحمد إبراهيم – رئيس مجلس إدارة شركة دلتا ووتر، وممثلي الشركتين.

وفي هذا السياق، قال المهندس أحمد جابر “إننا نؤمن بأن الابتكار والتعاون هما الركيزة الأساسية لتطوير قطاع المياه في مصر، والتوجه نحو تكنولوجيا صديقة للبيئة يعكس التزامنا الكامل بمسؤوليتنا المجتمعية والتنموية، وأن توقيع هذا البروتوكول هو خطوة نحو توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال معالجة المياه، وتجربة تقنية المجال المغناطيسي تمثل نقلة نوعية نأمل أن تسهم في تحسين جودة المياه وخفض استهلاك الكيماويات، وهو ما يتسق مع رؤيتنا في تقديم خدمة مستدامة وعالية الكفاءة للمواطن السكندري.”

من جانبها، أوضحت الدكتورة ميسة صلاح الدين – مدير عام البحوث والتطوير، أنه وبتوجيهات من السيد رئيس مجلس الإدارة، سيتم البدء في تجربة عملية للجهاز داخل محطة المياه التجريبية التابعة لشركة مياه الإسكندرية، لتقييم فعاليته العلمية والميدانية على نوعية المياه المغذية للمحطات.



يجسد هذا البروتوكول حرص شركة مياه الإسكندرية على تعزيز الابتكار الفني والعلمي، بما يدعم كفاءة التشغيل ويخدم أهداف الدولة في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية.