عقب استلام مهام عمله..كواليس جولة ميدانية لوكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

تفقد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اليوم الخميس، مستشفي الحميات والجهاز الهضمي بالإسكندرية ,وكان في استقباله الدكتور شريف إبراهيم مدير المستشفي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة العمل الصحي بمحافظة الإسكندرية.

شملت الزيارة تفقد عدد من أقسام المستشفى، وعلى رأسها المركز النموذجي للجهاز الهضمي والمناظير ،حيث اطلع على الأجهزة المستخدمة والإجراءات الطبية التي تُقدم للمرضى و يضم المركز أقسام العناية المركزة لمرضي الكبد بسعة ٧ أسرة بالإضافة إلى قسم عمليات المناظير والمجهز ب ١٠ مناظير للجهاز الهضمي العلوي و ٣ مناظير للجهاز الهضمي السفلي و يضم غرفتي جراحات المناظير الصغري و الكبري بالإضافة إلى أسرة الإفاقة و ١٦ سرير في القسم الداخلي و ٤ أسرة عناية وسطية.



وأكد وكيل الوزارة خلال الزيارة على دعمه الكامل لتطوير المركز وتوفير الدعم الكامل لرفع الكفاءة بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومتميزة للمرضى.



جدير بالذكر أن وحدة المناظير تعد من الأقسام المتخصصة في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي العلوي والسفلي، و تضم أجهزة مناظير حديثة تُستخدم في فحص المعدة، القولون، والاثنا عشر، وتُسهم بشكل كبير في الكشف المبكر عن الأمراض ومتابعة الحالات الحرجة، بالإضافة إلى دوره في الإجراءات العلاجية البسيطة بدون تدخل جراحي.



كما تفقد مبنى الملاحظات والذي يجري تطويره حالياً ليكون مجمع عنايات مركزة يخدم حالات الطوارئ والأمراض المعدية وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمكان ٤٨ سريرًا، سيتم تخصيصهم لتقديم خدمات العناية المركزة والرعاية المتقدمة للحالات الحرجة.



و في ختام الزيارة اكد سيادته على دعمه الكامل لإدارة المستشفى وكافة العاملين بها، مشيدًا بالجهود المبذولة في تقديم الخدمات الطبية، ومؤكدًا أن المديرية على استعداد دائم لتوفير أي احتياجات لازمة لدعم سير العمل وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى.