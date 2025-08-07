قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً
أحمد سامي يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة المصري البورسعيدي
حزب الله: تبنّي الحكومة اللبنانية لـ"ورقة براك" تجاوزًا لاتفاق الطائف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عقب استلام مهام عمله..كواليس جولة ميدانية لوكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

جولة ميدانية وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة ميدانية وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
أحمد بسيوني

تفقد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اليوم الخميس، مستشفي الحميات والجهاز الهضمي بالإسكندرية ,وكان في استقباله الدكتور شريف إبراهيم مدير المستشفي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة العمل الصحي بمحافظة الإسكندرية.

شملت الزيارة تفقد عدد من أقسام المستشفى، وعلى رأسها المركز النموذجي للجهاز الهضمي والمناظير ،حيث اطلع على الأجهزة المستخدمة والإجراءات الطبية التي تُقدم للمرضى و يضم المركز أقسام العناية المركزة لمرضي الكبد بسعة ٧ أسرة بالإضافة إلى قسم عمليات المناظير والمجهز ب ١٠ مناظير للجهاز الهضمي العلوي و ٣ مناظير للجهاز الهضمي السفلي و  يضم غرفتي جراحات المناظير الصغري و الكبري بالإضافة إلى أسرة الإفاقة و ١٦ سرير في القسم الداخلي و ٤ أسرة عناية وسطية.


وأكد وكيل الوزارة خلال الزيارة على دعمه الكامل لتطوير المركز وتوفير الدعم الكامل لرفع الكفاءة بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومتميزة للمرضى.


جدير بالذكر أن وحدة المناظير  تعد من الأقسام المتخصصة في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي العلوي والسفلي، و تضم أجهزة مناظير حديثة تُستخدم في فحص المعدة، القولون، والاثنا عشر، وتُسهم بشكل كبير في الكشف المبكر عن الأمراض ومتابعة الحالات الحرجة، بالإضافة إلى دوره في الإجراءات العلاجية البسيطة بدون تدخل جراحي.


كما تفقد  مبنى الملاحظات والذي يجري تطويره حالياً ليكون مجمع عنايات مركزة يخدم حالات الطوارئ والأمراض المعدية وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمكان ٤٨ سريرًا، سيتم تخصيصهم لتقديم خدمات العناية المركزة والرعاية المتقدمة للحالات الحرجة.


و في ختام الزيارة اكد سيادته على دعمه الكامل لإدارة المستشفى وكافة العاملين بها، مشيدًا بالجهود المبذولة في تقديم الخدمات الطبية، ومؤكدًا أن المديرية على استعداد دائم لتوفير أي احتياجات لازمة لدعم سير العمل وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

الاسكندرية وزارة الصحة محمد بدران مستشفى الحميات المركز النموذجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف..بعنوان: التحذير من الغلو والتشدد

وزارة الأوقاف تختتم الدورة التدريبية لتأهيل الواعظات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير

وزارة الأوقاف تختتم الدورة التدريبية لتأهيل الواعظات

الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر يتفقد «معاهد المنيا» استعدادًا للعام الدراسي الجديد

أمين المجلس الأعلى للأزهر يتفقد معاهد المنيا استعدادًا للعام الدراسي الجديد

بالصور

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة

مش نهاية المطاف بشرط الالتزام.. كيف نعالج مقاومة الإنسولين بدون أدوية؟

طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية

دراسة صادمة.. نظامك الغذائي قد يقودك إلى الاكتئاب والرجال الأكثر تضررًا

الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب

فيديو

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد