احترس.. أعراض شائعة تكشف سرطان الحنجرة

يعد سرطان الحنجرة من الأمراض الخطيرة التى تصيب الإنسان ولكن بسبب ندرته لاتوجد المعلومات الكافية عنه لدى عدد كبير من الأشخاص.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك تعتبر هذه الحالة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وهي أكثر شيوعًا لدى الرجال بنحو 4 مرات من النساء.

أعراض سرطان الحنجرة

تشمل الأعراض الرئيسية لمرض سرطان الحنجرة ما يلي:

تغير في صوتك، مثل أن يصبح أجشًا

ألم عند البلع أو صعوبة في البلع

كتلة أو تورم في رقبتك

سعال طويل الأمد

التهاب الحلق أو ألم الأذن المستمر

في الحالات الشديدة، صعوبة في التنفس

قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من رائحة الفم الكريهة، وضيق التنفس ، وصوت صفير عالي النبرة عند التنفس، وفقدان الوزن غير المبرر، أو التعب (الإرهاق الشديد).