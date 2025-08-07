بحث الخطوات التنفيذية لإنشاء مدرسة التعدين التطبيقية بالوادي الجديد

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والمهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر، اجتماعًا تنسيقيًا؛ لعرض تفاصيل مقترح مشروع إنشاء مدرسة فوسفات مصر الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بحضور الأستاذ طارق إمام نائب رئيس الشركة، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم،والمهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، و لفيف من قيادات الشركة والشريك الأكاديمي شركة جالاكسي للتنمية.

وأكدت نائب المحافظ على أهمية الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين المحافظة والشركة كنموذج رائد لتكامل الجهود في سبيل تعظيم الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة و خدمة وتنمية المجتمع، مشيرةً إلى جهود حرص المحافظة على توفير خدمات مستحدثة للمواطنين في كافة المجالات وفي مقدمتها فرص التعليم النوعي المتميز و رفع كفاءة مخرجات العملية التعليمية و دعم تطوير التعليم الفني بما يسهم في تأهيل طلابه لسوق العمل داخل المحافظة وخارجها.

كما تطرّق الاجتماع إلى عرض تفصيلي لمشروع إنشاء المدرس المقرر افتتاحها العام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٧،والخطوات التنفيذية المزمع البدء فيها وفقًا لخطة زمنية تشمل اختيار وتجهيز المقر، وإعداد مناهج خاصة بالمجال التعديني، وتدريب الكوادر التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وشملت زيارة الوفد تفقد عدد من المواقع المقترحة للانتهاء من إعداد دراسات الجدوى وبدء الخطوات التنفيذية المطلوبة.