برلماني: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية رسالة واضحة للعالم

ثمّن النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية، مشيرًا إلى أنها جاءت حاسمة وشاملة، وتحمل في طياتها رسائل داخلية وخارجية تؤكد ثوابت الدولة المصرية ومكانتها الإقليمية.

وأكد عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن حديث الرئيس عن الاستقرار الداخلي لمصر يعكس ثمرة عقد كامل من العمل الجاد والشفافية في المصارحة مع الشعب، وهو ما مكّن الدولة من تجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية رغم الأزمات الإقليمية المتلاحقة.

وأوضح وكيل إسكان البرلمان، أن الرئيس السيسي قدم توصيفًا دقيقًا للوضع الجيوسياسي الراهن، خصوصًا ما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، موضحًا أن مصر لم تكن يومًا بعيدة عن القضية الفلسطينية، وأنها لا تزال تبذل أقصى جهودها من أجل وقف التصعيد، وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشار عبد المجيد، إلى أن الرئيس السيسي كشف بوضوح عن حجم الدمار غير المسبوق الذي تشهده غزة، مؤكدًا أن مصر تتحرك على عدة مسارات لحماية الشعب الفلسطيني، رغم ما وصفه بـ"حملات التشويه والتضليل" التي تستهدف النيل من الدور المصري المشرف.

وقال النائب: "إن محاولات التشكيك في جهود مصر تجاه غزة لن تنال من ثقة الشعوب العربية والمجتمع الدولي في الموقف المصري، بل تكشف عن أجندات مغرضة تستهدف ضرب وحدة الصف العربي".

ونوّه وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتأكيد الرئيس السيسي على أن الأمن القومي العربي وحدة مترابطة، وأن أي تدخل خارجي يزعزع استقرار دولة عربية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يؤكد ثبات السياسة الخارجية المصرية القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول.

وفي ختام بيانه، شدد الدكتور احمد عبد المجيد، على أن الشعب المصري يثق في قيادته السياسية، ويقف خلفها في مواجهة حملات التضليل، ودعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مضيفًا: "كلمة الرئيس السيسي جاءت في وقتها، لتجدد التأكيد على أن مصر لا تفرط في دورها التاريخي ولا تتنازل عن ثوابتها مهما اشتدت التحديات".