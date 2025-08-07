برلماني: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية ترسخ الوعي الوطني

أكد النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، تعكس بوضوح ملامح الجمهورية الجديدة، التي تقوم على المصارحة مع الشعب، وتضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات.

وقال "عبد العال" في تصريح صحفي له اليوم، إن الرئيس السيسي بعث برسائل قوية تمس العقل والوجدان، وأكد من خلالها أن استقرار الدولة لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة لرؤية استراتيجية واعية استطاعت الجمع بين تعزيز الأمن القومي وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى، إلى جانب تأهيل الكوادر المدنية والعسكرية وفق مناهج حديثة تتسم بالعلم والانضباط والانتماء الوطني.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إشادة الرئيس بدور الأكاديمية في إعداد الكوادر المدنية بجانب العسكرية تبرز إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في الإنسان، وحرصها على أن يكون المواطن مدركًا للتحديات التي تحيط بوطنه داخليًا وخارجيًا، وقادرًا على المساهمة الفاعلة في مسيرة التقدم.

وأشار الصافي عبد العال، إلى أن تأكيد الرئيس على قيمة الاستقرار يحمل أبعادًا استراتيجية عميقة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات كبرى، موضحًا أن هذه الرسائل تعزز ثقة المواطن في الدولة وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح رغم كل التحديات.

وشدد نائب الاسكندرية، على أن كلمات الرئيس دائمًا ما تعكس تواصل القيادة السياسية الحقيقي مع نبض الشارع، وتجسد منهج الشفافية والمكاشفة في إدارة الملفات الكبرى، وهو ما كان له دور كبير في نجاح الدولة في تجاوز أصعب الفترات التي مرت بها في السنوات الأخيرة.

واختتم النائب الصافي عبد العال تصريحاته، بالتأكيد على أن الجمهورية الجديدة، كما يرسمها الرئيس، تستند إلى مؤسسات قوية، وتُولي الشباب أهمية خاصة في حماية الوطن وصناعة مستقبله، مشددًا على دعم مجلس النواب الكامل لهذا النهج الوطني الرشيد.