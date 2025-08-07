قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف
وزيرة التنمية المحلية تتفقد تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا.. ظهور 3 صفقات جديدة
رئيس الوزراء: نرفض النهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق
بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما تحظي برعاية رئيس الجمهورية
الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة
خلال استقباله كامل إدريس.. الرئيس السيسي يشدد على دعم مصر الكامل لإنهاء الأزمة الإنسانية بالسودان
حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها
إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي
بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاماً تحظي برعاية رئيس الجمهورية
الزمالك يواجه سيراميكا غدًا في انطلاقة الدوري.. وغيابات بارزة تضرب الفريق
غياب الزمالك.. الأهلي يستحوذ على قائمة الأغلى في الدوري وظهور بيراميدز وسيراميكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إيليا مفيد: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية عكست ثقة الدولة في وعي المواطن

المهندس إيليا مفيد، القيادي بحزب مستقبل وطن
المهندس إيليا مفيد، القيادي بحزب مستقبل وطن
حسن رضوان

أكد المهندس إيليا مفيد، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، حملت رؤية عميقة نحو بناء شخصية مصرية جديدة، تتسم بالوعي والانضباط والقدرة على التعامل مع تحديات العصر، سواء على مستوى العمل المدني أو المهام الوطنية.

وأوضح مفيد، في بيان له اليوم، الخميس، أن الرئيس تحدث بلغة صادقة تعكس قناعة راسخة بأن بناء الإنسان هو أساس بناء الدولة، مشيرًا إلى أن التطوير الذي تشهده الأكاديمية لا يقتصر على التأهيل العسكري فحسب، بل يمتد إلى تنمية المهارات الفكرية والسلوكية، وتعزيز ثقافة الالتزام والمسئولية المجتمعية لدى الدارسين من الجنسين.

وقال القيادي بحزب مستقبل وطن إن حديث الرئيس عن مشاركة العنصر النسائي داخل الأكاديمية يعكس تطورًا نوعيًا في التفكير الاستراتيجي للدولة، حيث بات تمكين المرأة في مواقع التأثير قرارًا واقعيًا وممنهجًا، وليس مجرد توجه دعائي، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الكوادر النسائية للمساهمة الفاعلة في منظومة الأمن والتنمية على حد سواء.

وأضاف مفيد أن كلمة الرئيس تضمنت إشارات مهمة حول ثقة الدولة في وعي المواطن المصري، وقدرته على التمييز بين الحقائق والشائعات، خاصة في ظل ما تواجهه مصر من حملات تضليل ممنهجة تستهدف النيل من تماسكها الداخلي، مؤكدًا أن الشعب المصري بات أكثر نضجًا في التعامل مع الأخبار المضللة، وأكثر تماسكًا خلف قيادته في المواقف المصيرية.

وشدد على أن مواقف مصر كما عبر عنها الرئيس تؤكد أن دعم الشعب الفلسطيني لا يخضع للمزايدات، بل ينبع من التزام تاريخي وأخلاقي. مشيدًا بالتحركات المصرية المتوازنة، سواء في مجال المساعدات الإنسانية أو في جهود وقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة اليومية عن أبناء غزة، رغم الضغوط الإعلامية والتشويه المتعمد للدور المصري.

واختتم المهندس إيليا مفيد بيانه بالتنويه إلى أن حديث الرئيس عن مخاطر الاستخدام غير المنضبط لوسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يُقرأ كرسالة تنبيه وتحذير، وليس فقط توصية. 

ودعا الشباب إلى أن يكونوا شركاء في حماية وعي المجتمع، وأن يدركوا أن معركة الوعي اليوم لا تقل أهمية عن أي معركة أخرى على الأرض.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية الوعي المهندس إيليا مفيد الانضباط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي

البلوجر شاكر محظور

النيابة تتحرى من البنك المركزي عن حسابات وأرصدة شاكر محظور

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعي

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

جانب من الاجتماع

تفاصيل وخدمات أول منتجع استشفائي علاجي متكامل في مصر بمحافظة أسوان

بالصور

دراسة: الإفراط فى مشاهدة الشاشات يرفع خطر إصابة الأطفال والمراهقين بأمراض القلب

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات

صحة الشرقية: غلق 6 مخابز بلدية وتحرير 15 محضرا بالقرين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

أنغام
أنغام
أنغام

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك

فيديو

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد