إيليا مفيد: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية عكست ثقة الدولة في وعي المواطن

أكد المهندس إيليا مفيد، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، حملت رؤية عميقة نحو بناء شخصية مصرية جديدة، تتسم بالوعي والانضباط والقدرة على التعامل مع تحديات العصر، سواء على مستوى العمل المدني أو المهام الوطنية.

وأوضح مفيد، في بيان له اليوم، الخميس، أن الرئيس تحدث بلغة صادقة تعكس قناعة راسخة بأن بناء الإنسان هو أساس بناء الدولة، مشيرًا إلى أن التطوير الذي تشهده الأكاديمية لا يقتصر على التأهيل العسكري فحسب، بل يمتد إلى تنمية المهارات الفكرية والسلوكية، وتعزيز ثقافة الالتزام والمسئولية المجتمعية لدى الدارسين من الجنسين.

وقال القيادي بحزب مستقبل وطن إن حديث الرئيس عن مشاركة العنصر النسائي داخل الأكاديمية يعكس تطورًا نوعيًا في التفكير الاستراتيجي للدولة، حيث بات تمكين المرأة في مواقع التأثير قرارًا واقعيًا وممنهجًا، وليس مجرد توجه دعائي، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الكوادر النسائية للمساهمة الفاعلة في منظومة الأمن والتنمية على حد سواء.

وأضاف مفيد أن كلمة الرئيس تضمنت إشارات مهمة حول ثقة الدولة في وعي المواطن المصري، وقدرته على التمييز بين الحقائق والشائعات، خاصة في ظل ما تواجهه مصر من حملات تضليل ممنهجة تستهدف النيل من تماسكها الداخلي، مؤكدًا أن الشعب المصري بات أكثر نضجًا في التعامل مع الأخبار المضللة، وأكثر تماسكًا خلف قيادته في المواقف المصيرية.

وشدد على أن مواقف مصر كما عبر عنها الرئيس تؤكد أن دعم الشعب الفلسطيني لا يخضع للمزايدات، بل ينبع من التزام تاريخي وأخلاقي. مشيدًا بالتحركات المصرية المتوازنة، سواء في مجال المساعدات الإنسانية أو في جهود وقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة اليومية عن أبناء غزة، رغم الضغوط الإعلامية والتشويه المتعمد للدور المصري.

واختتم المهندس إيليا مفيد بيانه بالتنويه إلى أن حديث الرئيس عن مخاطر الاستخدام غير المنضبط لوسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يُقرأ كرسالة تنبيه وتحذير، وليس فقط توصية.

ودعا الشباب إلى أن يكونوا شركاء في حماية وعي المجتمع، وأن يدركوا أن معركة الوعي اليوم لا تقل أهمية عن أي معركة أخرى على الأرض.