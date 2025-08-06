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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية تجسد رؤية القيادة لإعداد جيل واعٍ قادر على حماية الوطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أشاد المهندس البديوي السيد، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، بالزيارة المهمة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الأكاديمية العسكرية، مؤكدًا أنها تعكس حرص القيادة السياسية على متابعة مراحل إعداد وتأهيل الكوادر العسكرية وفق أعلى معايير الانضباط والكفاءة.

وأكد البديوي في تصريح صحفي، أن حديث الرئيس السيسي خلال اللقاء مع الطلبة الجدد؛ عكس رؤيته العميقة لأهمية بناء الإنسان المصري، وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، وغرس قيم الانضباط والالتزام والعمل الجاد، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ تمثل الأساس الصلب الذي تبنى عليه الدولة الحديثة القوية القادرة على مواجهة التحديات.

وأضاف الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية وعي الأجيال الجديدة ودورهم في حماية الأمن القومي؛ يضع على عاتق الجميع، من مؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني، مسؤولية دعم هذه الجهود الوطنية، والمساهمة في توعية الشباب، وفتح آفاق المستقبل أمامهم بروح وطنية خالصة.

وثمّن البديوي اهتمام الرئيس بالحوار المباشر مع طلبة الأكاديمية والاستماع إلى أفكارهم، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس قيادة حكيمة وشاملة تستند إلى بناء دولة مؤسسات.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تظل دائمًا هي المدرسة الوطنية العريقة التي تُخرّج رجالًا أوفياء مستعدين للتضحية من أجل الوطن.

وأكد البديوي أن حزب مستقبل وطن يقف خلف القيادة السياسية في مسيرتها الوطنية، ويثمن جهود الرئيس في ترسيخ مفاهيم الأمن والاستقرار والتنمية، ويؤمن بأن الشباب هم الطاقة الحقيقية لبناء الجمهورية الجديدة.

المهندس البديوي السيد حزب مستقبل وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي د المهندس البديوي السيد الإسكندرية

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