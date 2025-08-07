قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل منتخب مصر للناشئين لمواجهة البحرين في بطولة العالم لكرة اليد
القصة الكاملة لاستقالة 8 أطباء بطنطا وعميد الكلية: تفاوضنا معهم لإنجاح المنظومة الطبية
باريس سان جيرمان يتصدر قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025.. حضور كاسح في السباق الفردي الأكبر
الحكومة حسمت الأمر.. 3 بدائل أمام مستأجري الإيجار القديم عقب تطبيق القانون
شلل في تل أبيب.. الحريديم ضد التجنيد وعائلات الأسرى ترفض توسعة الحرب
رفض مصري قاطع .. تسريبات: 4.7 مليار دولار مقابل تهجير ربع مليون فلسطيني
نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«مستقبل وطن»: خطاب الرئيس السيسي كشف الحقيقة المجردة بشأن غزة وعرّى حملات الأكاذيب ضد مصر

المهندس ياسر الحفناوي
المهندس ياسر الحفناوي
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مثلت شهادة موثقة أمام المجتمع الدولي، عرت حملات التضليل الممنهجة التي تتعرض لها الدولة المصرية، نتيجة تمسكها بثوابتها القومية ورفضها الانخراط في أي مخطط يمس الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وقال «الحفناوي»، إن الرئيس السيسي وجه من خلال كلمته رسالة ضمير إلى العالم، كاشفا بالأرقام والحقائق الميدانية حجم التشويه الذي تتعرض له مصر، لا سيما فيما يتعلق بمعبر رفح، الذي تعرض للتدمير أربع مرات من الجانب الفلسطيني، مما أدى إلى تراكم آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات على الجانب المصري، في الوقت الذي يُتهم فيه الطرف الوحيد الذي يفتح المعبر – وهى مصر – بالتقصير، بينما يتم تجاهل من يفرض الحصار فعليا.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس تحدث بلغة حاسمة وصريحة، لا تحتمل التأويل، واضعا المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية والتاريخية تجاه ما يحدث من إبادة وتجويع بحق المدنيين في غزة، مشيرا إلى أن حديث الرئيس عن تحول الحرب من أهداف عسكرية إلى حرب إبادة وتصفية للقضية الفلسطينية، يُختصر فيه المشهد الإنساني المأساوي الذي يعيشه القطاع.

وشدد «الحفناوي»، على أن مصر تدفع ثمن التزامها بمواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وترفض تقديم أي تنازلات تحت ضغوط الحرب أو الابتزاز السياسي، مضيفا: "من راهن على أن مصر ستتنازل أو تتورط في مخطط التهجير، فوجئ بأنها أشد تمسكًا بسيادتها وحدودها وكرامتها الوطنية"، موضحا أن الرئيس السيسي لم يتحدث فقط بلسان الدولة، بل بلسان الإنسانية، في وقت اختار فيه كثيرون الصمت أو التواطؤ.

وتابع قائلا: "كلمة الرئيس وضعت العالم أمام الحقيقة، بعد أن أصبح الصمت جريمة، والتشويه أداة رخيصة في يد من يسعون لتصفية الحسابات على حساب دماء الأبرياء"، مؤكدا أن موقف مصر هو امتداد لدور تاريخي ثابت، يتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها جزءًا من الأمن القومي المصري، وأن حرص الرئيس على استحضار الدور المصري في وقف خمس حروب متتالية على القطاع يعكس طبيعة الدور المصري العاقل والمسؤول الذي لا يسعى إلى تحقيق مصالح آنية، بل يرسخ لاستقرار حقيقي في المنطقة.

وشدد المهندس ياسر الحفناوي، على أن الرئيس الرئيس عندما أشار في حديثه إلى حالة الإفلاس السياسي لدى من يحاولون تحميل مصر وزر ما لا تفعله، كان يضع حدا فاصلا بين الدول التي تدفع الثمن من أمنها ومواردها وتتحمل المسؤولية، وتلك التي لا تملك سوى إصدار البيانات والتغريدات، مؤكدا  على أن مصر رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية وضغوط خارجية لا تزال متمسكة بدورها كقوة إقليمية عاقلة ومسؤولة، تسعى لإطفاء النيران لا إشعالها، قائلا:" الدولة المصرية لن تسمح تحت أي ظرف بأن تتحول من دولة دعم إلى بوابة تهجير، وأنها تخوض اليوم معركة متعددة الأبعاد – إعلامية ونفسية ودبلوماسية – لكنها تخوضها بشرف وعقلانية، وستخرج منها منتصرة كما انتصرت من قبل."

الرئيس عبد الفتاح السيسي المهندس ياسر الحفناوي حزب مستقبل وطن تطورات الأوضاع قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

عداد الكهرباء القديم

في هذه الحالة.. رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب "أبو كارت"

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

ترشيحاتنا

ترامب

أكسيوس: ترامب لا يعارض خطة نتنياهو لاحتلال غزة بالكامل

جانب من اللقاء

بن زايد : حجم التبادل التجاري بين الإمارات وروسيا بلغ 11 مليار دولار

ترامب

ترامب يوجه بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق

بالصور

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة

مش نهاية المطاف بشرط الالتزام.. كيف نعالج مقاومة الإنسولين بدون أدوية؟

طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية

فيديو

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد