الرابر شهاب يستعد لحفل مهرجان العلمين 2025

يواصل الرابر الشاب شهاب استعداداته المكثفة لحفلته المرتقبة ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2025، والتي تُقام يوم ١٥ أغسطس على مسرح أرينا، وسط أجواء فنية واعدة يترقبها جمهور الراب والموسيقى المعاصرة في مصر.

ويعمل شهاب حاليًا برفقة فريقه الفني على اختيار قائمة الأغاني التي سيقدمها خلال الحفل، إلى جانب تصميم الاستعراضات المصاحبة على المسرح، مع الاهتمام بأدق التفاصيل المتعلقة بـ"اللوك" والإطلالة التي سيظهر بها أمام جمهوره، في إطار حرصه الدائم على تقديم تجربة متكاملة فنًّا وشكلًا.

ويشارك في نفس الليلة عدد من أبرز نجوم المشهد الموسيقي، على رأسهم مروان بابلو وليجي سي، في حفل تنظمه وتقدّمه المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن جدول حفلات مهرجان العلمين الجديدة، والذي يشهد هذا العام مشاركة واسعة لأسماء لامعة في مجالات الغناء والراب والموسيقى البديلة.

وتأتي هذه الحفلة بعد النجاح الكبير الذي حققه شهاب في آخر ظهور له على المسرح الروماني في مارينا، حيث قدّم واحدة من أنجح حفلاته أمام جمهور غفير تفاعل بحماس مع أغنياته، خاصة من فئة الشباب و الفتيات الذين شكّلوا النسبة الأكبر من الحضور.

ويواصل شهاب تثبيت مكانته كأحد الأصوات البارزة في موجة الراب المصري الجديد، من خلال سعيه الدائم إلى تجديد أدواته الفنية، وتطوير الشكل الموسيقي الذي يقدمه، بما يتماشى مع تطلعات جمهوره ويعكس طموح جيل جديد من الفنانين الموهوبين.