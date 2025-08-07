عبد الغني هندي: الأزهر الشريف له منهج علمي راسخ في تعليم الدين الإسلامي

أكد الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الأزهر الشريف له منهج علمي راسخ في تعليم الدين الإسلامي، مشيرا إلى أن هناك خلط بين منهج الأزهر وبين منهج الجامعات في الإسلام.

وقال عبد الغني هندي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الأزهر منهجه يعتمد على المذاهب الأربعة المكتملة، مؤكدا أن فهم الأزهر للعقيدة يعتمد على منهج العقل والفكر المستنير.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الأزهر في فهمه للسنة النبوية به شروح لصحيح البخاري، بشكل كامل، مؤكدا أن الأزهر منهجه يعتمد على تأصيل المعلومة، ويعتمد على المنهج العلمي لفهم الإسلام.