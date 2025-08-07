عبد الغني هندي: المنهجية العلمية للأزهر محل ثقة في العالم كله

أكد الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مؤسسة الأزهر ، خلال فترة السبعينيات، كان يسيطر عليه الجماعات الإسلامية والإخوان، مما جعل هناك أفكار متطرفة من جماعة الإخوان.

وقال عبد الغني هندي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الأزهر يقوم على منهج محدد، مؤكدا أن من يخالف ذلك ليس علاقة له بالأزهر من قريب أو بعيد، مؤكدا أن الجماعات المتطرفة استغلت قبل عام 2011 المنصات الالكترونية للأزهر لنشر أفكارها المتطرفة.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المنهجية العلمية للأزهر محل ثقة في العالم كله، خاصة أن ا؟لأزهر يحارب الفكر المتشدد.