الأرض تحت التهديد .. علماء يحذرون من عاصفة مغناطيسية قوية اليوم الجمعة

حذر معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية من احتمال تأثر الأرض بعاصفة مغناطيسية يرجح أن تكون الأقوى خلال الشهرين الماضيين، وذلك بعد رصد وميض شمسي قوي يُثير القلق حول التقلبات المستقبلية في المجال المغناطيسي للكوكب.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن المعهد جاء فيه: "من المتوقع أن تتأثر الأرض يوم الجمعة 8 أغسطس الجاري بعاصفة مغناطيسية هي الأقوى خلال الشهرين الماضيين."

"تُظهر النماذج الحسابية أن كوكبنا سيتعرض لسحابة بلازما عالية السرعة، قد يكون تأثيرها على المجال المغناطيسي للأرض أشد مما تشير إليه التقديرات الحالية."

“سحابة البلازما من المتوقع أن تصل إلى الأرض صباح الجمعة حوالي الساعة 07:00 بتوقيت موسكو.. ومن المنتظر أن يبدأ تدهور الوضع المغناطيسي للأرض من ليلة الخميس إلى الجمعة، لأن الأرض ستدخل منطقة تأثير ثقب إكليلي كبير آخر. وفي لحظة اصطدام سحابة البلازما بالأرض، يُتوقع أن يرتفع مؤشر الاضطراب المغناطيسي إلى المستوى G2 (معتدل)، وهي أعلى قيمة تُسجّل منذ 13 يونيو الماضي، حين وقعت آخر عاصفة من هذا المستوى”.