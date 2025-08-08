قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

إل جي تكشف عن أسرع شاشة OLED في العالم

LG Display
LG Display
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة إل جي ديسبلاي LG Display، رسميا عن أسرع لوحة شاشة OLED في العالم، وذلك خلال مشاركتها في معرض K-Display 2025 المقام في العاصمة الكورية سيول. 

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تأتي اللوحة الجديدة بقياس 27 بوصة ودقة QHD، وتدعم معدل تحديث مذهل يصل إلى 540 هرتز في الوضع القياسي، ويرتفع إلى 720 هرتز عند استخدام دقة 720p بفضل تقنية Dynamic Frequency and Resolution (DFR) الخاصة بالشركة. 

ويعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق لشاشة OLED من حيث معدل التحديث.

تقنية جديدة لتجربة عرض استثنائية

تنتمي هذه اللوحة إلى الجيل الرابع من شاشات OLED التي تطورها “إل جي”، والمزودة بتقنية Primary RGB Tandem، والتي تعتمد على تكديس وحدات الألوان الأحمر، الأخضر، والأزرق بشكل طبقي مستقل. 

LG Display

تعزز هذه التقنية من كفاءة الإضاءة وتقلل استهلاك الطاقة، مع الحفاظ على جودة الألوان، وتوفر الشاشة الجديدة تغطية لونية بنسبة 99.5% من معيار DCI-P3، وسطوعا يصل إلى 1500 شمعة، مما يجعلها مثالية للرياضيين الإلكترونيين والمحترفين الذين يحتاجون أداء فائق السرعة دون التضحية بجودة الصورة.

مفاجآت أخرى من LG Display في المعرض

عرضت إل جي أيضا لوحة OLED عملاقة بقطر 83 بوصة تستخدم نفس تقنيات الجيل الرابع، وتصل إلى سطوع أقصى يبلغ 4000 شمعة، وهو الأعلى حاليا بين شاشات OLED الموجهة للمستهلكين.

كما تم الكشف كذلك عن شاشة OLED بقياس 45 بوصة بدقة 5K2K تبلغ 5120×2160 بكسل، وتعد حاليا الأعلى دقة بين جميع شاشات OLED المخصصة للحواسيب.

LG Display

توجهات جديدة نحو شاشات السيارات

لم تقتصر الابتكارات على شاشات الحواسيب فقط، حيث قدمت إل جي مجموعة من الشاشات المخصصة للسيارات، منها:

- شاشة LCD بقياس 57 بوصة تمتد من جانب إلى آخر داخل السيارة Pillar-to-Pillar.

- شاشة OLED منزلقة بقياس 32.6 بوصة

- شاشة Tandem ATO بقياس 14 بوصة تجمع بين السطوع العالي واستهلاك منخفض للطاقة

- شاشة LTPS LCD بقياس 47.8 بوصة مزودة بوضع الخصوصية القابل للتبديل

- شاشة مبتكرة على شكل عجلة تحكم ممتدة Stretchable Jog Dial موجهة لمركبات المستقبل

LG Display

رؤية مستقبلية واستمرار في الريادة

صرح أحد مسؤولي LG Display بأن الشركة تهدف إلى تعزيز ريادتها في مجال شاشات OLED من خلال تحسين التقنيات الحالية والاستثمار في البحث والتطوير لتقديم حلول مبتكرة في المستقبل.

ومؤخرا، أطلقت "إل جي" شاشة UltraWide 34BA75QE-B في اليابان، بشاشة منحنية بقياس 34 بوصة، تدعم HDR10، ومزودة بمنفذ USB-C ومحول KVM مدمج، كما كشفت عن شاشة UltraFine 40U990A-W بدقة 5K2K، مع لوحة Nano IPS، ودعم Thunderbolt 5 ووظيفة KVM.

