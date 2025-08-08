قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لترشيد المياه.. إنشاء 3 محطات ري حديثة لخدمة 156 فدانًا في الأقصر
تاجر قطع غيار سيارات .. معلومات لا تعرفها عن سيد صادق وأبرز أعماله
بروتوكول تعاون بين النقل والأوقاف لتعزيز الوعي في استخدام الطرق والمواصلات
بريطانيا تدعو دولة الاحتلال لإعادة النظر في قرار السيطرة على غزة بالكامل
بقوة 5.2 ريختر .. زلزال عنيف يضرب روسيا
عواصف مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بشأن حالة الطقس
بخلاف قانون الإيجار القديم 2025.. حالات أخرى تجيز طرد المستأجر فورًا من الشقة
دعاء يوم الجمعة مكتوب وقصير.. يزيل الهم ويكشف البلوى
تصل لـ46 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تستمر لأسبوع
سمكة مشوية من السماء تحدث ضجة عالمية.. أغرب حريق في كندا| ما القصة؟
انطلاق بطولة الدوري المصري.. أبرز مباريات اليوم الجمعة 8-8-2025 والقنوات الناقلة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.60 جنيه للبيع و 48.50 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.55 جنيه للبيع، و 56.42 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني 

سعر الجنيه الإسترليني 65.127  جنيه للبيع،  64.96 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.95 جنيه للبيع، 12.92 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 159.08 جنيه للبيع، و 158.70 جنيه للشراء.

الدولار العملات العربية العملات الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة ورابط التقديم

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

تنسيق المرحلة الثانية كليات التمريض 2025.. شروط القبول والأماكن المتاحة

تنسيق المرحلة الثانية كليات التمريض 2025.. شروط القبول والأماكن المتاحة

مدام و سوزي و شاكر محظور

كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟

ارشيفية

السرعة الزائدة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر أعلى دائري الهرم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

التعليم تبدأ الاستعداد المبكر للعام الدراسي بخطة انضباط وصيانة شاملة

نتنياهو

إعلام إسرائيلي لـ نتنياهو: العمليات في غزة بطريقتها الحالية فاشلة

صورة أرشيفية

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

بالصور

فستان صيفي .. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

حبيبة الملايين.. بعد 23 عاما فولكس فاجن تودع سيارتها الشهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فورد رينجر تسير رغم تغطيتها بـ 1300 رطل من الطين

فورد
فورد
فورد

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد