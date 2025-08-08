أعلى سعر دولار اليوم 8-8-2025

استقر سعر أعلي دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 8-8-2025 داخل السوق الرسمي.

سعر أعلى دولار اليوم

وسجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.37 جنيه للشراء و48,47 جنيه للبيع .

آخر تحديث لأعلى سعر دولار اليوم

وتضمن أكبر سعر دولار مقابل الجنيه في بنوك “ ميد بنك ومصرف أبوظبي الاسلامي والبنك الأهلي الكويتي”.

سعر الدولار اليوم

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 8-8-2025، بدون تغيير.

الدولار في السوق الرسمية

مع بدء تعاملات اليوم الجمعة، ثبت سعر الدولار أمام الجنيه بعد زيادة طفيفة سجلها أمس الخميس قبل اغلاق العمل في الجهاز المصرفي.

اغلاق العمل في البنوك

مع انتهاء تعاملات أمس اعلن البنك المركزي المصري تعطل العمل في البنوك المصرية بمناسبة تزامنهها مع بدء مواعيد الراحة الأسبوعية.

مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك

ومع بداية اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت، يتزامن تنفيذ مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك المصرية لكل العاملين في الجهاز المصرفي.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات أمس الخميس ، على مستوى البنوك العاملة في مصر.

تحرك الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه زيادة بلغت 10 قروش عن أمس الأربعاء بمختلف البنوك المصرية.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.37 جنيه للشراء و48,47 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.39 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي،كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي المصري، القاهرة، المصري المتحد".

سعر الدولار

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، الإمارات دبي الوطني".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في بنكي سايب ونكست.

سعر الدولار في أغلب البنوك

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، فيصل الاسلامي،مصر ".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنوك " الاسكندرية، العربي الافريقي الدولي".

أعلى سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في ميد بنك ومصرف أبوظبي الاسلامي والبنك الأهلي الكويتي.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وأعلن البنك المركزي المصري، تسجيل زيادة في الاحتياطي النقدي لمصر مقدارها 360 مليون دولار على أساس شهري وذلك بنهاية يوليو الماضي.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تسجيل الاحتياطي النقدي لمصر نحو 49.06 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي بعدما كان 48.7 مليار في يونيو السابق له.

جاء ذلك حسبما كشف أحدث تقارير البنك المركزي المصري والتي تضمنت زيادة محققة في الاحتياطي النقدي للبلاد اقتربت من حاجز المليار دولار خلال الشهور القلائل الماضية.

مكونات الاحتياطي وأهميته

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي.