ختام فعاليات البرنامج التدريبي المتكامل في إدارة المشاريع الاحترافية PMP بالبحر الأحمر

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي المتكامل في إدارة المشاريع الاحترافية (Project Management professional- PMP)، والذي تم تنفيذه بديوان عام المحافظة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات والمهندسة غادة مصطفي لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي.

ومن جانبه وجه كمال سليمان السكرتير العام للمحافظة، الشكر لجميع القائمين على البرنامج التدريبي، مشيدا بالتعاون المثمر بين محافظة البحر الأحمر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إقامة مثل هذه البرامج والدورات التدريبية بالمحافظة الساحلية والتي تهدف الي رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة رشا خميس مدير مركز التدريب بالمحافظة على أهمية مثل هذه الدورات للارتقاء بقدرات وكفاءات موظفي الديوان العام تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 ، مضيفة أن هدف هذا البرنامج التدريبي هو تزويد المشاركين بمهارات إدارة المشاريع بشكل احترافي ومؤثر ، كما أنه يسهل للحصول علي شهادة مدير المشاريع المحترف PMP .

يذكر أن فعاليات هذا البرنامج التدريبي استمرت لمدة 5 أيام خلال الفترة من ( 3 - 7 أغسطس 2025 ) ، بحضور العديد من مديري الادارات وموظفي الديوان العام والمديريات والادارات الخدمية بالمحافظة.