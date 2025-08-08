شاهد الكرة الرسمية للدوري المصري 2025-2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن شكل كرة الدوري المصري لموسم 2025-2026.

وكتب اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي : بداية جديدة.. وشكل جديد من PUMA الكرة الرسمية للدوري المصري موسم 2025/2026

ويحل بيراميدز ضيفا على وادي دجلة على استاد السلام في افتتاح بطولة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

موعد مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة



ومن المقرر إقامة مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويسعى بيراميدز المتوج ببطولة دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي الي تحقيق الفوز من اجل المنافسة من الجولة الاولى على لقب بطولة الدوري بعد ان ظل منافسا الاهلي حتي الامتار الاخيرة الموسم الماضي.

فيما يحاول وادي دجلة العائد لدوري الاضواء والشهرة الظهور بشكلٍ قوي من الجولة الاولي وتقديم مباراة تؤكد أحقيته بالتواجد بين الكبار.