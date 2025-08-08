قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدولي للطائرة يسلط الضوء على عودة منتخب مصر للسيدات للعالمية بعد غياب 20 عاما

أبرز الاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB) عبر منصاته الرسمية عودة منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات إلى الساحة العالمية، وذلك بعد غياب دام 20 عامًا عن المشاركات الدولية الكبرى.

وجاء هذا الإنجاز تحت قيادة مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، الذي نجح منذ توليه المسؤولية في تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنتخبات السيدات بجميع أعمارها، مع التركيز على توفير الدعم الفني والإداري اللازم، إلى جانب الاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب من مختلف المحافظات.

ووفقًا لما نشره الاتحاد الدولي، فإن عودة منتخب سيدات مصر للساحة العالمية تمثل رسالة قوية على نجاح جهود إعادة بناء الفريق الوطني، الذي كان قد غاب عن المشهد الدولي منذ أوائل الألفينات. كما أشار الاتحاد الدولي إلى أن مصر تُعد من الدول ذات التاريخ العريق في اللعبة، وكانت دائمًا أحد الأسماء البارزة على مستوى القارة الإفريقية.

ويأتي هذا الظهور العالمي في ظل نتائج إيجابية حققها المنتخب مؤخرًا، بالإضافة إلى مشاركات قوية في البطولات القارية والعربية، ما لفت أنظار الاتحاد الدولي وأعاد مصر إلى خريطة المنتخبات النسائية ذات الحضور على المستوى الدولي.

ويُعد هذا التطور بداية جديدة لحقبة أكثر إشراقًا للكرة الطائرة النسائية في مصر، ويعكس نجاح الاستراتيجية التي يتبعها الاتحاد المصري لإعادة المنتخبات الوطنية إلى مكانتها الطبيعية، ليس فقط في إفريقيا، ولكن على مستوى العالم أيضًا.

