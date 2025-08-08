قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

جامعة القاهرة تحصد المركزين الأول والثاني في بطولة العلمين للجامعات

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

حققت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنجازًا رياضيًا جديدًا ضمن فعاليات النسخة الأولى من بطولة العلمين للجامعات، والتي أُقيمت خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس الجاري 2025، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة 14 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية.

وحصد فريق جامعة القاهرة المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات رياضة تنس البادل، فيما حصل فريق آخر من طلاب الجامعة على المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات كرة الطائرة الشاطئية، في تأكيد جديد على تميز طلاب جامعة القاهرة على المستويات كافة، سواء الأكاديمية أو الرياضية.

وهنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الطلاب الفائزين، معربًا عن اعتزازه بهذا التتويج الذي يعكس ثمرة استراتيجية الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية وتوفير بيئة جامعية محفزة للإبداع والتميز. وأكد أن طلاب الجامعة أظهروا أداءً مشرفًا يعكس شخصيات متكاملة قادرة على التميز في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تُعد ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية روح الانتماء والمشاركة الفعالة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا بالغًا بالنشاط الطلابي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، وتسعى إلى تنمية مهارات طلابها وصقل شخصياتهم في بيئة متوازنة تجمع بين التميز العلمي والممارسة العملية، مشيدًا بقدرة طلاب الجامعة على المنافسة والفوز في البطولات المحلية والدولية.

وضم الفريق الفائز بالمركز الأول في منافسات تنس البادل الطالبة شذا محمد منصور بكلية طب قصر العيني، والطالبة ملك شريف صادق بكلية طب قصر العيني، فيما ضم الفريق الفائز بالمركز الثاني في منافسات كرة الطائرة الشاطئية الطالب أحمد هشام بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والطالب يوسف حازم بكلية التجارة.

والجدير بالذكر أن جامعة القاهرة افتتحت في يونيو الماضي مجمع ملاعب البادل بالمدينة الرياضية بالجامعة، ليكون إضافة متميزة للبنية التحتية الرياضية التي تخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

ويأتي الفوز في المسابقات الرياضية في إطار دعم جامعة القاهرة الدائم لطلابها في مختلف المجالات، وتأكيدًا على مكانتها الرائدة في احتضان الكفاءات وصناعة التميز.

جامعة القاهرة بطولة العلمين للجامعات بطولة العلمين

