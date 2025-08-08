في إنجاز جديد.. وزير الرياضة يهنئ منتخبي شباب وشابات السلة 3×3 بالتأهل لكأس العالم بالصين

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة منتخبي الشباب والشابات 3×3، بعد تأهلهما لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها بالصين في سبتمبر المقبل.

وتوج المنتخبان بدوري الأمم تحت 23 عامًا – أفريقيا 2، والذي أقيم في الجزائر، خلال الفترة من 1 إلى 7 أغسطس الجاري، ليضمنا التأهل لكأس العالم.

وأشاد وزير الرياضة بالمستوى المميز للاعبين، وحرصهم على تحقيق الفوز باللقب الأفريقي فى إنجاز جديد يعكس رؤية الدولة فى دعم ورعاية المنظومة الرياضية وخاصة الارتقاء بالألعاب الجماعية ورفع معدلات التنافسية على المستويين القارى والعالمي.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بجهود مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، متمنياً دوام التوفيق للاتحاد ورفع اسم مصر عالياً في جميع المحافل العالمية.

وضمت قائمة منتخب الشباب في دوري الأمم كلا من: جاسر الكيكي، ومحمد هندي، وإبراهيم محرم، ومحمد إبراهيم، وزياد أبو العينين، وياسر عبدالوهاب، وقادهم فنيًا وسام جابر.

فيما ضمت قائمة منتخب الشابات كلا من: ملك هشام، وحبيبة محمد، وآية الفقي، ويارا أسامة، وساندي خالد، وفريدة مسعد، وقادهن فنيًا إيهاب الألفي.