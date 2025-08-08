قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الصحة تشارك المؤتمر والمعرض الدولي لطب الأسنان IDEX Egypt 2025

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
عبدالصمد ماهر

شاركت وزارة الصحة والسكان، في النسخة الحادية عشرة من المؤتمر والمعرض الدولي لطب الأسنان «IDEX Egypt 2025»، الذي يعقد في الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2025 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمدينة نصر.

تأتي هذه المشاركة في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعليم الطبي المستمر، وتطوير مهارات الأطباء والكوادر الطبية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة شاركت بنحو 2000 طبيب أسنان من مستشفياتها ومراكزها الطبية ووحداتها الصحية، بهدف تعزيز مهاراتهم السريرية والتقنية، والاطلاع على أحدث البروتوكولات والابتكارات في مجال طب الأسنان.

وأشار إلى أن المشاركة شملت عدة جهات تابعة للوزارة، منها الإدارة العامة لطب الأسنان، والمؤسسة العلاجية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب قطاع طب الأسنان بهيئة الرعاية الصحية، في إطار جهود متكاملة لتأهيل الكوادر الطبية وتزويدهم بأحدث المعارف والتقنيات.

شهد المؤتمر مشاركة علمية بارزة من أساتذة 15 كلية طب أسنان مصرية، قدموا محاضرات وورش عمل، مما عزز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الصحية في تبادل الخبرات ونقل المعرفة، كما حضر المؤتمر ممثلون عن الكلية الطبية العسكرية، والأكاديمية الطبية العسكرية، والإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، إلى جانب النقابات المهنية وجمعية رجال الأعمال الأفارقة.

مشاركة واسعة من شركات محلية وعالمية

من جانبه، أكد الدكتور خالد صالح، الرئيس التنفيذي للمؤتمر والمعرض، أن «IDEX Egypt 2025» شهد مشاركة واسعة من شركات محلية وعالمية متخصصة في صناعة وتوريد أجهزة ومستلزمات طب الأسنان، بما في ذلك شركات ألمانية وصينية، إضافة إلى وفود دولية من الاتحاد الفيدرالي لطب الأسنان بإفريقيا، ووزارات صحة عدة دول، وحضور رسمي من السفارات الإفريقية بالقاهرة.

وأضاف أن المؤتمر تضمن جدولاً علمياً مكثفاً يشمل محاضرات وورش عمل وجلسات تفاعلية، مع بث حي لأحدث التقنيات في تخصصات طب الأسنان، مما يجعله منصة رائدة لتبادل الخبرات بين الخبراء من مصر والعالم.

وأكدت وزارة الصحة التزامها برفع كفاءة مقدمي الرعاية الصحية من خلال تعزيز برامج التعليم والتدريب المهني، لتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وزارة الصحة IDEX Egypt 2025 الأسنان مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات البروتوكولات

