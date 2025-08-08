بنات الفراعنة يكتسحن الكاميرون ويتأهلن إلى المربّع الذهبي في بطولة إفريقيا للطائرة

حقّق منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 20 سنة (شابات) إنجازًا جديدًا، بتأهّله إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا، عقب فوزه المستحق على منتخب الكاميرون بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

قدّم منتخب مصر عرضًا قويًا، وسيطر على مجريات اللقاء، ليحسم المواجهة لصالحه ويضمن صدارة مجموعته، ما أهّله مباشرة إلى المربّع الذهبي.

وأظهر المنتخب المصري قدرات فنية وبدنية عالية أمام منافس قوي وعنيد، مؤكّدًا جدارته بالفوز والتأهّل، بعدما أثبتت لاعباته إصرارهن على تقديم أداء يليق باسم ومكانة الفراعنة في القارّة الإفريقية.

ويواصل الفريق مشواره بثقة نحو لقب البطولة، وسط آمال كبيرة في أن يعتلي هذا الجيل الواعد منصّة التتويج، ويمثّل مصر في المحافل الدولية بالصورة المشرفة.

من جانبه، أشاد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بأداء المنتخب، مؤكّدًا أن اللاعبات والجهاز الفني قدّموا أفضل ما لديهم واستحقّوا الفوز بجدارة.

كما حرص "قمر" على التواصل مع الجهاز الفني واللاعبات لتهنئتهم بهذا الإنجاز، مطالبًا إياهم بالحفاظ على المستوى المميز الذي ظهروا به في البطولة، من أجل مواصلة المشوار والتتويج باللقب الإفريقي الغائب منذ سنوات