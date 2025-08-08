قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الشيوخ النهائية الثلاثاء بمسرح التلفزيون بماسبيرو
عبد الرحمن دغموم يحرز هدف تقدم المصري في شباك الاتحاد السكندري
خطورة لكليوباترا .. تعادل سلبي بين سيراميكا والزمالك خلال 30 دقيقة بالدوري
مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
قيادي بالشعب الجمهوري: قرار إسرائيل باحتلال غزة جريمة.. وموقف مصر يعبر عن ضمير الأمة
أسعار ومواصفات كيا k3 موديل 2025 في السوق السعودي
وزير خارجية فرنسا: خطة إسرائيل ستفاقم الوضع بغزة دون إطلاق سراح الرهائن
هل وقَّعت مصر اتفاقية جديدة مع إسرائيل بشأن الغاز الطبيعي؟.. البترول تكشف
بكلمات مؤثرة.. رامز جلال ينعى الفنان سيد صادق
مطلوب عريس.. ومطلوب عروسة.. ست ستات يرصد طرائف إعلانات الزواج زمان
عرض سيارة الملكة إليزابيث للبيع في مزاد علني.. كم سعرها؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بنات الفراعنة يكتسحن الكاميرون ويتأهلن إلى المربّع الذهبي في بطولة إفريقيا للطائرة

حسام الحارتي

حقّق منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 20 سنة (شابات) إنجازًا جديدًا، بتأهّله إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا، عقب فوزه المستحق على منتخب الكاميرون بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

قدّم منتخب مصر عرضًا قويًا، وسيطر على مجريات اللقاء، ليحسم المواجهة لصالحه ويضمن صدارة مجموعته، ما أهّله مباشرة إلى المربّع الذهبي.

وأظهر المنتخب المصري قدرات فنية وبدنية عالية أمام منافس قوي وعنيد، مؤكّدًا جدارته بالفوز والتأهّل، بعدما أثبتت لاعباته إصرارهن على تقديم أداء يليق باسم ومكانة الفراعنة في القارّة الإفريقية.

ويواصل الفريق مشواره بثقة نحو لقب البطولة، وسط آمال كبيرة في أن يعتلي هذا الجيل الواعد منصّة التتويج، ويمثّل مصر في المحافل الدولية بالصورة المشرفة.

من جانبه، أشاد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بأداء المنتخب، مؤكّدًا أن اللاعبات والجهاز الفني قدّموا أفضل ما لديهم واستحقّوا الفوز بجدارة.

كما حرص "قمر" على التواصل مع الجهاز الفني واللاعبات لتهنئتهم بهذا الإنجاز، مطالبًا إياهم بالحفاظ على المستوى المميز الذي ظهروا به في البطولة، من أجل مواصلة المشوار والتتويج باللقب الإفريقي الغائب منذ سنوات

