قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم صلاح وحكيمي .. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 بعد الكشف عن المرشحين
انخفاض أسعار الدواجن.. والفراخ تسجل 75 جنيهًا للكيلو |فيديو
ذروتها منتصف الاسبوع..الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تجتاح البلاد
وزير الأوقاف ينعى خطيب الشرقية ويوجه بصرف إعانة عاجلة لأسرته
الداخلية تبدأ في توفير كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية
كوبر يتولى رئاسة القيادة المركزية الأمريكية خلفا لمايكل كوريللا
إعلام إسرائيلي: جميع قادة الأجهزة الأمنية رفضوا خطة احتلال غزة
هل يجب على الزوجة خدمة زوجها؟.. 5 أدلة من القرآن والسنة
مفاجآت عديدة بقائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
النيجر تعلن تأميم شركة "إس أم ال"المشغلة لمنجم الذهب الوحيد في البلاد
نصحته بالرحيل.. رمزي صالح يكشف مفاجآت بشأن أزمة وسام أبو علي والأهلي
المكسيك ترفض أي عمل عسكري أمريكي على أراضيها ضد عصابات المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مؤشرات وول ستريت ترتفع بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا

اسهم
اسهم
وكالات

شهدت الأسهم الأميركية أفضل أسبوع لها منذ يونيو، مع صعود أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، ما دفع مؤشر "ناسداك 100" إلى مستويات قياسية جديدة.

وساهمت في دعم المعنويات أيضاً الآمال في أن تتوصل الولايات المتحدة وروسيا إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا. وتذبذب الذهب في تداولاته.

اقترب مؤشر "إس آند بي 500" من مستوى 6,400 نقطة، ليغلق على أعتاب مستوى قياسي. وسجلت أسهم شركة "أبل" أفضل أسبوع لها منذ عام 2020، وسط تفاؤل بأن خططها لإنفاق 100 مليار دولار إضافية على التصنيع المحلي قد تساعدها على تجنب الرسوم الجمركية.

وارتفعت أسهم "فاني ماي" و"فريدي ماك" بقوة على خلفية تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لطرح أسهمهما في اكتتاب عام، قد يبدأ في وقت لاحق من هذا العام.

صعد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 4.28%، بينما ظل الدولار شبه مستقر، وشهدت أسعار النفط تقلبات. وأشارت إدارة دونالد ترمب إلى أنها ستصدر سياسة جديدة توضح أن واردات سبائك الذهب لن تخضع للرسوم الجمركية.

أعلن الرئيس الأميركي أنه يخطط للقاء "قريب جداً" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في أوكرانيا.

زخم قوي في أسواق الأسهم

قال بريت كينويل من شركة "إيتورو" إن الزخم في الأسهم كان قوياً، مع تلاقي العوامل الفنية والأساسية لصالح المشترين.

وأضاف: "بينما قد تظهر مخاطر غير متوقعة في النصف الثاني من عام 2025، جاءت الأرباح أفضل من المتوقع، ويقترب الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة. طالما أن الاقتصاد متماسك، هناك محفزات لاستمرار صعود الأسهم".

أسهم شركات التكنولوجيا التكنولوجيا شركات التكنولوجيا مؤشر ناسداك أوكرانيا الذهب الولايات المتحدة النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

اشتغلت شفتين بدون أكل..وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

تنسيق الجامعات 2025

10 كليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2025 مطلوب خريجيها بسوق العمل

أرشيفية

حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين

حالة الطقس

عودة القبة الحرارية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات لمدة 10 أيام

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

احمد عبد العزيز

أحمد عبد العزيز لشاب رفض مصافحته: أنت ابني وحقك علي

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل قيام الزوجة بمسئوليات بيت الزوجية واجبا عليها ؟.. الإفتاء ترد

قصة البقرة فى القرآن

علي جمعة يكشف عن أمور يتعلمها المسلم من قصة البقرة فى القرآن الكريم

الإفتاء

أمين الإفتاء يوضح أحكام الصلاة للنساء في أول وآخر أيام الدورة الشهرية

بالصور

لوك كاجوال.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

قوام رشيق.. شيماء سيف تثير الجدل بأحدث ظهور

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

مشكلة محرجة تواجه أغلب النساء… إليك الحل السهل

خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف
خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف
خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف

مشروب حب العزيز بالحليب .. كنز غذائي لتحسين الخصوبة والهضم

مشروب حب العزيز
مشروب حب العزيز
مشروب حب العزيز

فيديو

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد