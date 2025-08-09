مؤشرات وول ستريت ترتفع بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا

شهدت الأسهم الأميركية أفضل أسبوع لها منذ يونيو، مع صعود أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، ما دفع مؤشر "ناسداك 100" إلى مستويات قياسية جديدة.

وساهمت في دعم المعنويات أيضاً الآمال في أن تتوصل الولايات المتحدة وروسيا إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا. وتذبذب الذهب في تداولاته.

اقترب مؤشر "إس آند بي 500" من مستوى 6,400 نقطة، ليغلق على أعتاب مستوى قياسي. وسجلت أسهم شركة "أبل" أفضل أسبوع لها منذ عام 2020، وسط تفاؤل بأن خططها لإنفاق 100 مليار دولار إضافية على التصنيع المحلي قد تساعدها على تجنب الرسوم الجمركية.

وارتفعت أسهم "فاني ماي" و"فريدي ماك" بقوة على خلفية تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لطرح أسهمهما في اكتتاب عام، قد يبدأ في وقت لاحق من هذا العام.

صعد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 4.28%، بينما ظل الدولار شبه مستقر، وشهدت أسعار النفط تقلبات. وأشارت إدارة دونالد ترمب إلى أنها ستصدر سياسة جديدة توضح أن واردات سبائك الذهب لن تخضع للرسوم الجمركية.

أعلن الرئيس الأميركي أنه يخطط للقاء "قريب جداً" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في أوكرانيا.

زخم قوي في أسواق الأسهم

قال بريت كينويل من شركة "إيتورو" إن الزخم في الأسهم كان قوياً، مع تلاقي العوامل الفنية والأساسية لصالح المشترين.

وأضاف: "بينما قد تظهر مخاطر غير متوقعة في النصف الثاني من عام 2025، جاءت الأرباح أفضل من المتوقع، ويقترب الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة. طالما أن الاقتصاد متماسك، هناك محفزات لاستمرار صعود الأسهم".