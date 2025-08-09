أول تعليق من أحمد عبد العزيز على رفض مصافحة أحد معجبينه

تصدر الفنان احمد عبد العزيز محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد ان انتشر فيديو له اثناء رفضه مصافحه شاب من جمهوره بدار الاوبرا المصرية

علق الفنان أحمد عبد العزيز، على موقف شاب حاول مصافحته ولكنه لم يتمكن: "لو كان الشاب زعل أو أخد على خاطره فأنا أعتبره ابني، وأنا مستعد وبطيب خاطر أقول له لا حقك عليا، ولم ألاحظ أنه كان يحاول يسلم عليّ".



وأضاف عبد العزيز، في لقاء مع برنامج "العاشرة" على شاشة إكسترا نيوز مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن الشباب في مصر يمثلون أكثر من 60% من تعداد السكان، مشددًا على أهميتهم الكبيرة قائلاً: "الشباب مهمون جدًا، وهم الذين سيحافظون على مصر لعشرات السنين القادمة".

