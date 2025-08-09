قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يسرائيل هيوم تكشف تفاصيل جديدة عن العمليات الاستخبارية الإسرائيلية في إيران
من عمرو دياب الى أحمد عبد العزيز.. نجوم تعدوا على معجبيهم فى مواقف محرجة
أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف عن أهداف حكومة الاحتلال وآليات تدمير غزة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
بعد الفجر ودون إفطار..شيخ الأزهر يستذكر تجربته مع حفظ القرآن في الكُتَّاب
بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام لـ عامل والمؤبد لـ4 آخرين قتلوا شخصا وأصابوا 4 بأسيوط
عضو بالحوار الوطني: مخطط نتنياهو لاحتلال غزة عربدة مرفوضة
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
تكنولوجيا وسيارات

انطباعات خاطئة حول المركبات الكهربائية: إليكم الحقيقة

أحمد عبد القوى

لا تزال المركبات الكهربائية محاطة بالعديد من المفاهيم المغلوطة، مثل تكلفتها المرتفعة، وقصر عمر البطارية، وقلة البنية التحتية اللازمة للشحن. 

لكن الحقيقة تكشف عن واقع مختلف تماماً يجعل هذه المركبات خياراً ذكياً ومستداماً يُمهد الطريق لمستقبل أكثر نظافة وكفاءة.

المركبات الكهربائية: من رؤية مستقبلية إلى واقع مستدام

أصبحت المركبات الكهربائية (EV) جزءاً أساسياً من الحياة اليومية في العديد من دول الشرق الأوسط، مثل السعودية، والإمارات، ومصر. 

هذه الدول أظهرت التزاماً جريئاً بتحقيق الاستدامة عبر مبادرات مثل "رؤية 2030" و"استراتيجية الحياد المناخي 2050"، حيث تمثل المركبات الكهربائية عنصراً محورياً في هذه الخطط.

التكلفة: حقيقة مُبهرة

على عكس الانطباع السائد، فإن المركبات الكهربائية توفر وفورات كبيرة على المدى الطويل. 

بفضل قلة الأجزاء المتحركة، تنخفض تكاليف الصيانة بشكل كبير، كما أن الشحن المنزلي أو في المحطات العامة يُعدّ أقل تكلفة بكثير من تعبئة الوقود. 

دراسة أجرتها "مورنينغ كونسالت" في 2023 أظهرت أن 70% من العملاء في الإمارات و65% في السعودية يفكرون في شراء مركبات كهربائية.

البنية التحتية تتطور بوتيرة متسارعة

أحد أبرز المفاهيم الخاطئة هو محدودية البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية.

الإمارات تمتلك حالياً أكثر من 1,500 نقطة شحن مع خطط لإضافة 500 نقطة أخرى بحلول 2025. 

في السعودية، بلغ عدد نقاط الشحن 2,803، مع هدف الوصول إلى 30,000 نقطة بحلول 2030.

أداء متفوق وتجربة فريدة

المركبات الكهربائية توفر تجربة قيادة ممتعة بفضل العزم الفوري والتسارع السريع، كما أنها منصات ذكية متصلة بالإنترنت، ما يعزز من تجربة القيادة.

المركبات الكهربائية: استثمار طويل الأمد

يمكن للبطاريات الحديثة أن تعمل لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 عاماً، وتحتفظ بسعة تصل إلى 80% حتى بعد قطع مسافة 240,000 كيلومتر.

الحقيقة التي تُبهرك

المركبات الكهربائية ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي استثمار في مستقبل أكثر استدامة. 

مع صفر انبعاثات من العوادم، وحوافز حكومية جذابة، وتطور ملحوظ في البنية التحتية، أصبحت الخيار الأمثل لمن يبحث عن مزيج من الأداء، الكفاءة، والمسئولية البيئية.

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

خالد الغندور

خالد الغندور ينتقد موقف جماهير الزمالك ضد زيزو في مباراة سيراميكا

اللاعب البرازيلي خوان ألفينا بيزير

أول تعليق من اللاعب البرازيلي بعد فوز الزمالك على سيراميكا

السعال الصباحي

كيفية التخلص من السعال الصباحي المزعج بخطوات بسيطة

جينيفر لوبيز

رد فعل مفاجئ من جينيفر لوبيز بعد منعها من دخول متجر شهير في تركيا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | شاشات الهواتف والتليفزيون خطر على صحة القلب.. علامة هامة تشير للإصابة بالسكتة الدماغية

بالصور

فستان البحر.. مي عمر تخطف الانظار بإطلالة صيفية جذابة| شاهد

مي عمر

شاهد سيارة فيات الجديدة في شكل وفخامة مازيراتي

فيات

لوك صيفي.. داليا البحيري تبهر المتابعين | شاهد

داليا البحيري

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

محمد رمضان مع عائلة ترامب

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

