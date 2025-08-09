قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أطماع إسرائيل في غزة متواصلة.. ودعم عمالي كبير لخطة مصر لوقف الحرب
اجتماع قطري-أميركي في إسبانيا لمناقشة خطة جديدة لإنهاء الحرب في غزة
سحبها من بين أطفالها ومزق ملابسها.. المشدد 5 سنوات لعامل حاول التعدي على جارته بأسيوط
تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟
القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو
الأزهر: قرار الاحتلال بالاستيلاء على غزة مخطط خبيث لمحو فلسطين من الوجود
مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان
هدى الأتربي تكذب الزمالك: لم أتلق على دعوة رسمية لحضور مباريات الأبيض
شيخ الأزهر يحكي قصة حفظه القرآن وهو صغير.. ماذا قال؟
وكالة الأنباء السورية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
مصر وتركيا.. شراكة تاريخية.. موقف موحد من غزة.. وتنسيق لحل أزمات المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

دعاوى قضائية بتهمة الاحتيال المالي ضد إيلون ماسك بسبب "روبوتاكسي"

تسلا
تسلا
عزة عاطف

كانت تسلا وإيلون ماسك يعلّقان آمالًا كبيرة على إطلاق خدمة روبوتاكسي في أوستن بولاية تكساس الأمريكية، باعتبارها خطوةً نوعية نحو إتاحة تقنية القيادة الذاتية بالكامل للجمهور. 

لكن بدلًا من أن تكون إنجازًا، تحول المشروع إلى مصدر متاعب قانونية وتنظيمية للشركة.

دعوى قضائية تتهم ماسك وتسلا بالتضليل

رفع مجموعة من المساهمين دعوى جماعية ضد تسلا وإيلون ماسك، متهمين الشركة بإخفاء مخاطر أنظمة القيادة الذاتية وتضخيم قدرتها، ما أدى إلى رفع قيمة السهم بشكل مصطنع. 

وتستند الدعوى إلى مشاهدات لسيارات روبوتاكسي وهي تتصرف بشكل غير منتظم، تتجاوز السرعة، تقفز فوق الأرصفة، تدخل المسارات الخاطئة، وتتوقف فجأة، بل وتسمح للركاب بالنزول في منتصف الطرق المزدحمة.

اتهامات بالاحتيال في الأوراق المالية

يؤكد المساهمون أن ماسك صرّح في أبريل الماضي أن تيسلا ستطلق خدمة روبوتاكسي في أوستن في يونيو، وأنها ستكون آمنة وقابلة للتوسع. 

لكن الواقع أظهر مشكلات كبيرة في الأداء، ما قد يشكل خطرًا على السلامة العامة ويعرض الشركة لمزيد من التدقيق التنظيمي. 

وتشير الدعوى إلى أن سهم تيسلا انخفض بنسبة 6% عقب تقارير عن حوادث مرتبطة بأسطول روبوتاكسي.

في الأسبوع الماضي، أعلنت تسلا توسيع خدمة روبوتاكسي إلى منطقة جغرافية مغلقة في خليج سان فرانسيسكو. 

غير أن الشركة لا تملك ترخيصًا لتشغيل سيارات ذاتية القيادة بالكامل في كاليفورنيا، ما أجبرها على تشغيل الأسطول بوجود سائق بشري، ليصبح الأمر أقرب إلى خدمة سيارات أجرة تقليدية منه إلى روبوتاكسي حقيقية.

رغم الأزمات القانونية والتحديات التقنية، لا يزال ماسك متفائلًا. ففي مؤتمر إعلان أرباح الشركة في يوليو، توقع أن نصف سكان الولايات المتحدة سيتم تغطيتهم بخدمة روبوتاكسي من تسلا بنهاية العام الجاري، مؤكّدًا أن العوائق الحالية لن توقف خطط الشركة طويلة المدى.

تسلا سيارات تسلا روبوتاكسي السيارات الكهربائية إيلون ماسَك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

سقوط شهيد في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة جنوب لبنان

أرشيفية

مقتل 6 جنود لبنانيين في انفجار ذخائر جنوب البلاد

أرشيفية

بسبب إعادة احتلال غزة.. اجتماع طارئ بالجامعة العربية للتصدي لجرائم إسرائيل

بالصور

تأثير الإدمان النفسي والجسدي والإجتماعي على المدمن.. خبير يوضح

مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره

أخبار السيارات| انهيار مبيعات تسلا في أوروبا.. وماسك متهم الاحتيال المالي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

ببطارية صينية.. أرخص سيارة كهربائية أمريكية من جنرال موتورز

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

دعاوى قضائية بتهمة الاحتيال المالي ضد إيلون ماسك بسبب "روبوتاكسي"

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

ذكريات رشوان توفيق ووالدته

رشوان توفيق: أنا ابن دعاء أمي وحياتي كلها رضا وذكريات لا تنسى

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

المزيد