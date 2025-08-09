تفاصيل عزاء الفنان سيد صادق بمسجد الشرطة.. صور

بدأ منذ قليل عزاء الفنان القدير الراحل سيد صادق، وتستقبل أسرة الفنان الراحل العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في قاعة الرزاق حيث أقيمت جنازته أمس الجمعة.

وحرص على الحضور الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإدوارد والعديد من نجوم الفن.

وفاة سيد صادق

أعلن لؤي سيد صادق، نجل الفنان سيد صادق، وفاة والده عن عمر ناهز 80 عامًا.

وكتب لؤي، عبر حسابه على “فيس بوك”: “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله الراجل العظيم والدي (سيد صادق)".



يذكر أن رحل خلال الساعات الماضية الفنان سيد صادق، الذي يعد واحد من ابرز الفنانين الذين قدموا الأدوار الثانوية علي الشاشة.

سيد صادق من مواليد عام 1945، حصل على دبلوم من إحدى المدارس الثانوية. عمل منذ بداياته فى الأدوار الثانوية، وساعده تكوينه الجسماني على أداء دور الشرير، أو رجل الأعمال الخارج عن القانون.

عمل بالسينما والتلفزيون، ومن أهم أعماله السينمائية دوره في فيلم حسن ومرقص و كدة رضا والامبراطور و فوزية البرجوازية، أما التلفزيون فقدم عدد من الاعمال ومنها في مسلسل فرقة ناجي عطا الله ويتربى فى عزو والنساء قادمون و الحقيقة والسراب.

كان الفنان سيد صادق يملك محل لبيع قطع غيار السيارات بمنطقة وسط البلد، حيث لم يكن يعتمد على التمثيل بشكل اساسي.

وعن هذا الأمر قال الفنان سيد صادق: في لقاء لموقع صدى البلد : “ الحمد لله الفن قدم ليا تكريم و تقدير كبير ، لكن عملي في التجارة هو الأمان و السند طوال فتره الغياب عن الوسط الفني و الحمد لله انا عايش و مبسوط الحمد لله”.