«صحة البحر الأحمر»: جولة تفقدية لإدارة المستشفيات لمُتابعة الأداء بمستشفى الغردقة العام

تفقدت إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، اليوم، مستشفى الغردقة العام لمتابعة سير العمل وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

قاد الجولة الدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات، يرافقه الدكتور هشام رشوان، حيث شملت الزيارة أقسام الطوارئ، الحضّانة، الاستقبال، والعمليات. وخلال المرور، تمت متابعة إجراءات 8 عمليات جراحة عظام أُجريت في اليوم نفسه، بينها 5 عمليات نُفذت أثناء تواجد الفريق بالمستشفى، مع التأكد من الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، والعمل بروح الفريق لتقديم الخدمة الطبية بسرعة وكفاءة.

وأوضح الدكتور إسماعيل العربي أن هذه الجولات الميدانية تأتي ضمن خطة مستمرة لمتابعة الأداء داخل المستشفيات، وتقديم الدعم اللازم لفرق العمل، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في محافظة البحر الأحمر.