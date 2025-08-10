قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القليوبية يتابع جهود السيطرة على حريق بمطعم في شبرا الخيمة
دعاء لمن يُريد السفر للعمل .. ردّد 10 كلمات وابدأ في تجهيز حقائبك
"بلاش غش ولا موبايلات"..تحذير عاجل من التعليم لطلاب الدور الثاني للدبلومات الفنية
بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.. القبض على البلوجر لوليتا بالقاهرة الجديدة
بينهم سيدة.. ارتفاع مصابي حريق شبرا الخيمة إلى 4 أشخاص
أحمد بلال: الأهلي فقد شخصيته أمام مودرن سبورت.. و«ريبيرو» يستحق 4 من 10
خطوة بخطوة .. ملخص توضيحي للمُستأجرين حول قانون الإيجار القديم
الهلال الأحمر المصري ومؤسسات المجتمع المدني تواصل العمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات لغزة
بعد وفاة الطالبة الأولى على دفعتها .. هل الحسد يُسبّب الموت؟
إعلام فلسطيني: شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع مودرن سبورت
تنطلق السبت القادم| 10معلومات رسمية عن امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«صحة البحر الأحمر»: جولة تفقدية لإدارة المستشفيات لمُتابعة الأداء بمستشفى الغردقة العام

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تفقدت إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، اليوم، مستشفى الغردقة العام لمتابعة سير العمل وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

قاد الجولة الدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات، يرافقه الدكتور هشام رشوان، حيث شملت الزيارة أقسام الطوارئ، الحضّانة، الاستقبال، والعمليات. وخلال المرور، تمت متابعة إجراءات 8 عمليات جراحة عظام أُجريت في اليوم نفسه، بينها 5 عمليات نُفذت أثناء تواجد الفريق بالمستشفى، مع التأكد من الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، والعمل بروح الفريق لتقديم الخدمة الطبية بسرعة وكفاءة.

وأوضح الدكتور إسماعيل العربي أن هذه الجولات الميدانية تأتي ضمن خطة مستمرة لمتابعة الأداء داخل المستشفيات، وتقديم الدعم اللازم لفرق العمل، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في محافظة البحر الأحمر.

البحر الاحمر محافظة اللبحر الاحمر ادارة المستشفيات الغردقة مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الطالبة "منة"

الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

غسيل أموال

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني

بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

أرشيفية

البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

ترشيحاتنا

سكر الدم

اكتشف أعراض انخفاض سكر الدم في الجسم

أنغام

بتتعافى .. ما لا يعرفه الكثير عن مرض أنغام

التبول اللا إرادى

أسباب غير متوقعة للتبول اللاإرادي

بالصور

بسبب اعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور «الزعيم» في «نوستالجيا 80 /90» بالإسكندرية|صور

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

المناعة
المناعة
المناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد