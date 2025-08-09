زيادة مقلقة في ابيضاض الشعاب المرجانية بجنوب البحر الأحمر.. إيه الحكاية؟

كشف تقرير حديث لمراقبة تعافي الشعاب المرجانية، عن مؤشرات مقلقة لزيادة معدلات ابيضاض المرجان كلما اتجهنا جنوبًا على طول ساحل البحر الأحمر المصري، حيث سجلت منطقة وادي الجمال النسبة الأعلى بين جميع المواقع التي شملتها الدراسة.

وأشار التقرير ، إلى أن الشعاب العميقة والمواقع المحمية القريبة من الشاطئ شهدت مستويات ابيضاض أشد مقارنة بالمناطق الأخرى، ما يعكس تأثير الضغوط البيئية وتغير المناخ على النظم البيئية البحرية الحساسة.

ورغم هذه النتائج المقلقة، أكد القائمون على الدراسة أن فرص التعافي لا تزال قائمة لبعض الأنواع المرجانية المقاومة، وهو ما يمنح الأمل في إمكانية استعادة جزء من التوازن البيئي إذا ما تم اتخاذ إجراءات فعّالة وسريعة.

ودعا التقرير، إلى توسيع نطاق المناطق البحرية المحمية وتعزيز جهود الرقابة والبحث العلمي لمواجهة التحديات التي تهدد الشعاب المرجانية، مشددًا على أن حماية هذه النظم البيئية الفريدة أمر حيوي للحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم المجتمعات الساحلية المعتمدة عليها.