أخبار البحر الأحمر.. بدء اختبارات القيادات التربوية.. وانطلاق برنامج "المرأة تقود" بالغردقة

شهدت محافظة البحر الأحمر، فعاليات هامة على المستويين التربوي والتمكيني، تعكس حرص المحافظة على تطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءتهم.

ففي مقر الأكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة الغردقة، انطلقت اختبارات برنامج القيادات التربوية تحت إشراف الدكتور ياسر خليل، مدير فرع الأكاديمية، وسط أجواء من التعاون والاحترام.

وقد توافد المعلمون والمعلمات من مختلف مدن المحافظة لأداء اختبارات الترشح لمناصب قيادية مثل مدير ووكيل إدارة تعليمية، ومدير ووكيل مدرسة، بالإضافة إلى مناصب التوجيه الفني. وأكد "خليل" أن الاختبارات ستستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى توفير الدعم الكامل للمشاركين لضمان سير العملية بسلاسة.

وفي سياق متصل، شهدت مكتبة مصر العامة بالغردقة انطلاق الدفعة الثالثة من البرنامج التدريبي "المرأة تقود"، وذلك بحضور الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، نيابة عن اللواء عمرو حنفي. ويُنفّذ البرنامج بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمشاركة عدد كبير من القيادات النسائية من مختلف قطاعات المحافظة.

وأكدت "حنا" على أهمية البرنامج في تمكين المرأة وتطوير قدراتها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بينما أوضحت الدكتورة رشا خميس، مدير مركز التدريب بديوان عام المحافظة، أن البرنامج يتضمن تدريبات مكثفة في القيادة، وإدارة المشروعات، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى محور توعوي برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

تعكس هذه الفعاليات التوجه الجاد لمحافظة البحر الأحمر نحو بناء مجتمع تعليمي وإداري متطور يواكب متطلبات التنمية الشاملة.