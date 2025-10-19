بعد وفاتها.. هكذا تحدث أمير عيد عن تفاصيل إصابة والدته بالزهايمر

رحلت عن عالمنا صباح اليوم والدة الفنان أمير عيد وذلك بعد إصابتها بمرض الزهايمر منذ سنوات .

وكان كشف أمير عن تفاصيل إصابتة والدته بالزهايمر ، وأن هذا الأمر كان يأثر عليه بشكل سلبي طوال الوقت .

وقال أمير عيد فى لقاء سابق له فى برنامج ab talks, مع الإعلامي أنس بوخش ، أن مرض والدته كان بالنسباله اكبر صدمة فى حياته لأن كان يحلم دائما بأن يعوضها عن كل شيء فى المستقبل ، مؤكدا أن الألم الحقيقي انها كانت معه وليست معه فى نفس الوقت بسبب مرض الزهايمر الذى كان يسيطر عليها.

وأضاف أمير عيد: انه الوضع فى بداية الأمر كان صعب للغاية وكان يعيش فترات اكتئاب وإحباط ، وكان يلازمه طوال الوقت شعور بالذنب بسبب عمله وانه كان يتمني ان يجلس معها طوال الوقت لكن بسبب ظروف عمله احيانا كان يضطر ان يتركها.

وتحدث أمير عيد عن الفترة ما قبل مرضها ، مؤكدا انها كانت تفعل اشياء مؤثرة دائما مثل توزيع أموال على المحتاجين.

وفاة والده أمير عيد

وكانت رحلت عن عالمنا، ظهر اليوم الأحد، والدة الفنان أمير عيد -عضو فريق كايروكي- ولم تكشف أي تفاصيل حول سبب الوفاة.

وأعلنت أسرة أمير عيد عن تشييع جثمان والدته من مسجد الفاروق بالمعادي، عقد صلاة العصر اليوم، الأحد.

"كايروكي" هي فرقة غنائية روك مصرية تغني باللهجة المصرية، واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية.

بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003، وتتألف من خمسة أفراد: أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باس جيتار)، وشريف مصطفى (أورغ).

شهدت فرقة كايروكي بقيادة المغني أمير عيد نشاطا فنيا موسعا بعد إحياء عدة حفلات غنائية في الموسم الصيفي.

كما أحيا فريق كايروكي حفلا غنائيا بالأردن، وسط حضور عدد كبير من جمهورهم هناك.

وقدمت فرقة "كايروكي" خلال الحفل، الذي خصص جزء من ريعه لصالح الأهالي في قطاع غزة نتيجة للحرب الممتدة هناك، أغنية "تلك قضية" تعبيراً عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع أهالي القطاع بشكل خاص، وتضامناً معهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة واستعادة ما أُخذ منهم بالقوة