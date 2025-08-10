قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الدكتور سويلم يتابع حالة الرى بالمحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية وموقف إيراد نهر النيل

وزارة الري
وزارة الري
أمل مجدى

عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة حالة الرى بالمحافظات خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية الحالية (الموسم الصيفي)، واستعرض موقف الفيضان بالعام المائى السابق، ومؤشرات الفيضان للعام المائى الحالى، وموقف إيراد نهر النيل وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات إدارة السد العالى .

وأكد الدكتور سويلم على قيام أجهزة الوزارة المعنية بتوفير الإحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة وطبقاً للمناوبات المقررة، والتعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية خاصة خلال موجات الحرارة العالية .

كما أكد سيادته على قيام الإدارة المركزية لشئون المياه بإتخاذ التدابير اللازمة والتعامل المرن مع القناطر الرئيسية وبرك التخزين الداخلية فى الشبكة بما يعمل على سرعة الاستجابة لطلبات زيادة التصرفات المائية بالمناطق المختلفة، مع تحقيق المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب الآخذة من نهر النيل والترع، والحفاظ علي المناسيب الآمنة على طول نهر النيل بما يحقق الجاهزية للتعامل مع أي طلب مرتفع على المياه بسبب موجات الحرارة العالية، مع متابعة أعمال التطهيرات وإزالة التعديات على نهر النيل لتمكين مجرى النهر من إمرار التصرفات المائية المطلوبة .

وأكد سيادته على متابعة إدارات توزيع المياه لمدى إلتزام كل إدارة عامة للرى بالحصص المائية المقررة لها، والإلتزام بتنفيذ المناسيب المقررة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى على مستوى الجمهورية لتأمين إحتياجات الرى ومياه الشرب، مشدداً على قيام كل إدارة عامة للرى بحسن إدارة وتوزيع المياه بزمام الإدارة من خلال الإلتزام بتطبيق المناوبات وتنفيذ أعمال تطهيرات الترع ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت التحكم ومصابات نهايات الترع، ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد للمحافظة على قدرة الشبكة على إستيعاب وإمرار التصرفات المائية المطلوبة .

وزارة الري الري والموارد المائية الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية

