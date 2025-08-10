اليوم .. مواجهة حاسمة لشابات الطائرة أمام كينيا في نصف نهائي بطولة إفريقيا

يخوض، في تمام السادسة مساءً، اليوم الأحد منتخب شابات الكرة الطائرة، مباراة حاسمة أمام منتخب كينيا في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للشابات تحت 20 سنة، والمقامة حاليًا بالكاميرون وتستمر حتى 12 أغسطس الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم 2026.

ونجح منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام شكري في تحقيق إنجاز كبير بالتأهل إلى نصف النهائي، عقب تحقيق أربعة انتصارات متتالية بدور المجموعات على منتخبات أوغندا، السنغال، بوروندي، والكاميرون، في لقاء شهد سيطرة الفراعنة على مجريات اللعب وتقديم عرض قوي أمام صاحب الأرض والجمهور، ليؤكد جدارته بالفوز والتأهّل، ويحافظ على مكانة مصر المرموقة في القارّة الإفريقية.

من جانبه، أشاد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بأداء المنتخب، مؤكدًا أن اللاعبات والجهاز الفني قدّموا أفضل ما لديهم.

كما حرص على التواصل مع الجهاز الفني واللاعبات لتهنئتهم بهذا الإنجاز، مطالبًا إياهم بالحفاظ على المستوى المميز الذي ظهروا به في البطولة، من أجل مواصلة المشوار والتتويج باللقب الإفريقي الغائب منذ سنوات.