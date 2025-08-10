أمطار صيفية خفيفة على أرض التجلي في سانت سانت كاترين

تعرضت مدينة سانت كاترين اليوم لأمطار خفيفة علي منطقة حي الزيتون ومشروع مرحبا التجلي الأعظم بسانت كاترين وصفوها سكان سانت كاترين.

وقد رصدت كاميرا موقع " صدى البلد" الإخباري الأمطار الخفيفة التي سقطت علي قمم جبال سانت كاترين وبعض أحياء مدينة سانت كاترين.

وقال رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين إن الأمطار خفيفة علي بعض مناطق سانت كاترين وخاصة حي الزيتونة وبعض مناطق وسط المدينة مشيرا الي انها أمطار خير صيفية يستفيد منها الخزان الجوفي ومزارع مدينة سانت كاترين.

وكانت أشارت خرائط الطقس اليوم الصادرة من هيئة الأرصاد المصرية إلى توقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

ورفعت محافظة جنوب سيناء حالة الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط سيول علي مدينة سانت كاترين وقامت بتجهيز المعدات الثقيلة.