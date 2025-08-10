رئيس الوزراء يتابع مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا في مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة لمتابعة مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية.



كان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة رئيس المراحل الأخيرة لتنفيذ حدائق "تلال الفسطاط" وإجراءات تشغيلها.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما يحظى به مشروع حدائق "تلال الفسطاط" من اهتمام، وذلك بالنظر لما يحتوي عليه من العديد من المكونات والمناطق التراثية والترفيهية، هذا إلى جانب ما يتمتع به من إطلالة على العديد من المواقع التاريخية الخالدة، وهو ما يجعله نقطة جذب ومقصداً سياحياً للعديد من الزائرين، فضلا عن المساحات الخضراء الواسعة واعتباره متنزها بيئيا وسياحيا وثقافيا متميزا في قلب العاصمة القاهرة.

وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال المتعلقة بمختلف مكونات ومناطق مشروع حدائق "تلال الفسطاط"، والبدء في تشغيله وطرح مختلف الخدمات الموجودة به أمام الجمهور.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، مستجدات الموقف التنفيذي لمختلف مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"، لافتا إلى حجم الأعمال المنفذة والجاري الانتهاء منها بكل من المناطق الثقافية، والاستثمارية، وكذا مناطق الأسواق، والمغامرات، والتلال، والنهر، والحدائق التراثية، والقصبة، والحفائر، والبوابات والاسوار، والمخزن المتحفي، وساحة مسجد عمرو بن العاص، وما سجلته هذه المناطق من معدلات ونسب تنفيذ مرتفعة لمختلف الأعمال بها، وتمت الإشارة إلى أنه يتم الانتهاء حاليا من مختلف هذه المكونات.