خطة جديدة لتطوير التعليم.. محمد عبداللطيف يجتمع بقيادات الجيزة والقاهرة
رئيس الوزراء يتابع مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية
تأجيل محاكمة 46 متهما في قضية خلية العجوزة الثانية
سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية
هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً
رئيس الوزراء يتابع المراحل الأخيرة لتنفيذ حدائق "تلال الفسطاط" وإجراءات تشغيلها
تشكيل تشيلسي لمواجهة ميلان وديا
محافظ المنيا: بتوجيهات الرئيس المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة
القاهرة الاخبارية : معبر رفح أيقونة إنسانية تواجه عراقيل إسرائيلية
احتجاجات واسعة في اليونان ضمن "يوم الغضب" تضامنًا مع فلسطين
فريق المليار في مأزق.. 6 نجوم صدموا جمهور الأهلي المصري | من هم؟
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة لتطوير ملف الإعلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية

كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا في مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة لمتابعة مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية.


 كان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة رئيس المراحل الأخيرة  لتنفيذ حدائق "تلال الفسطاط" وإجراءات تشغيلها.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما يحظى به مشروع حدائق "تلال الفسطاط" من اهتمام، وذلك بالنظر لما يحتوي عليه من العديد من المكونات والمناطق التراثية والترفيهية، هذا إلى جانب ما يتمتع به من إطلالة على العديد من المواقع التاريخية الخالدة، وهو ما يجعله نقطة جذب ومقصداً سياحياً للعديد من الزائرين، فضلا عن المساحات الخضراء الواسعة واعتباره متنزها بيئيا وسياحيا وثقافيا متميزا في قلب العاصمة القاهرة.

وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال المتعلقة بمختلف مكونات ومناطق مشروع حدائق "تلال الفسطاط"، والبدء في تشغيله وطرح مختلف الخدمات الموجودة به أمام الجمهور.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، مستجدات الموقف التنفيذي لمختلف مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"، لافتا إلى حجم الأعمال المنفذة والجاري الانتهاء منها بكل من المناطق الثقافية، والاستثمارية، وكذا مناطق الأسواق، والمغامرات، والتلال، والنهر، والحدائق التراثية، والقصبة، والحفائر، والبوابات والاسوار، والمخزن المتحفي، وساحة مسجد عمرو بن العاص، وما سجلته هذه المناطق من معدلات ونسب تنفيذ مرتفعة لمختلف الأعمال بها، وتمت الإشارة إلى أنه يتم الانتهاء حاليا من مختلف هذه المكونات.

مصطفى مدبولي وسط البلد القاهرة الخديوية تلال الفسطاط العلمين الجديدة رئيس الوزراء

