أسعار الفراخ اليوم وكرتونة البيض .. كيلو البانيه بكام؟

يبحث المواطنون يومياً عن أخبار خدمية متنوعة وأسعار السلع والمنتجات ، وخاصة أسعار الفراخ اليوم وأسعار البيض و سعر البانيه، حيث تختلف أسعار الفراخ مابين الصعود والهبوط والاستقرار خلال الفترة الأخيرة.

وكانت أسعار الدواجن تراجعت بأكثر من 15 جنيهًا في الكيلو الواحد مقارنة بأسعار بداية الشهر الماضي.



ونستعرض لكم في السطور التالية أسعار الفراخ اليوم بالتفصيل ومتابعة يومية للأسعار في الأسواق.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 نحو 61 جنيهًا في المزرعة، ليصل سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك 71 جنيها للكيلو.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ الساسو



سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 قيمة 84 جنيهًا في المزرعة وبورصة الدواجن، بينما يبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في المحال التجارية 94 جنيها.

أسعار الفراخ البلدي

سجلت أسعار الفراخ البلدي 115 جنيهات في بورصة الدواجن والمزرعة، بينما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في الأسواق 120 جنيها.

سعر الفراخ البلدي



سعر البانية اليوم



سجل سعر كيلو البانيه مابين 200-210 جنيهات للكيلو

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم



تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض في الشركات بين 49 و56.5 جنيه وفقًا لآخر التحديثات.

أسعار البيض اليوم

وارتفع سعر البيض في الأسواق على مستوى جميع الأنواع، حيث صعد سعر طبق البيض بنحو 8 جنيهات.



سجلت أسعار البيض الأبيض اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 نحو 135 جنيها للكرتونة، ويسجل البيض الأحمر 145 جنيها للكرتونة، بينما سجل سعر البيض البلدي 160 جنيها للكرتونة.