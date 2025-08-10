قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الأعلى للإعلام يوجه بعقد ورشة لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي
رئيس الوزراء يتابع توفير المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
أمين الفتوى: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث
سعر الدولار مساء اليوم 10-8-2025
8 أحياء.. الحكومة تحصر الأراضي غير المستغلة على الكورنيش للبدء في استثمارها
وفقا للقانون .. كل ماتريد معرفته عن ضوابط الرعاية النفسية والاجتماعية للمسنين
رئيس غرفة مطروح: مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر
رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي
الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
مصر منارة العلم.. الشيخ مهاجري زيان يشارك في مؤتمر دار الإفتاء الدولي ممثلا عن سويسرا
سعر الذهب مساء اليوم 10-8-2025
مدبولي: نستهدف الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للقاهرة الخديوية ووسط البلد
أخبار البلد

أسعار الفراخ اليوم وكرتونة البيض .. كيلو البانيه بكام؟

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

يبحث المواطنون يومياً عن أخبار خدمية متنوعة وأسعار السلع والمنتجات ، وخاصة أسعار الفراخ اليوم وأسعار البيض و سعر البانيه، حيث تختلف أسعار الفراخ مابين الصعود والهبوط والاستقرار خلال الفترة الأخيرة. 

وكانت أسعار الدواجن تراجعت بأكثر من 15 جنيهًا في الكيلو الواحد مقارنة بأسعار بداية الشهر الماضي.
 

ونستعرض لكم في السطور التالية أسعار الفراخ اليوم بالتفصيل ومتابعة يومية للأسعار في الأسواق.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 

 سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 نحو 61 جنيهًا في المزرعة، ليصل سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك 71 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 16-6-2025 - جريدة المال
اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ الساسو


 سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 قيمة 84 جنيهًا في المزرعة وبورصة الدواجن، بينما يبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في المحال التجارية 94 جنيها.

أسعار الفراخ البلدي

سجلت أسعار الفراخ البلدي 115 جنيهات في بورصة الدواجن والمزرعة، بينما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في الأسواق 120 جنيها.

أسعار الفراخ وكرتونة البيض بـ الأسواق اليوم الخميس 24 يوليو 2025
سعر الفراخ البلدي


سعر البانية اليوم


سجل سعر كيلو البانيه  مابين 200-210 جنيهات للكيلو

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم


تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض في الشركات بين 49 و56.5 جنيه وفقًا لآخر التحديثات.

أسعار البيض اليوم

وارتفع سعر البيض في الأسواق على مستوى جميع الأنواع، حيث صعد سعر طبق البيض بنحو 8 جنيهات.

سجلت أسعار البيض الأبيض اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 نحو 135 جنيها للكرتونة، ويسجل البيض الأحمر 145 جنيها للكرتونة، بينما سجل سعر البيض البلدي 160 جنيها للكرتونة.

اسعار الفراخ اليوم اسعار الفراخ البلدي سعر كرتونة البيض سعر كيلو البانيه سعر البيض البلدي

