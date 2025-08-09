قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بينهم صلاح وحكيمي .. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 بعد الكشف عن المرشحين
انخفاض أسعار الدواجن.. والفراخ تسجل 75 جنيهًا للكيلو |فيديو
ذروتها منتصف الاسبوع..الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تجتاح البلاد
وزير الأوقاف ينعى خطيب الشرقية ويوجه بصرف إعانة عاجلة لأسرته
الداخلية تبدأ في توفير كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية
كوبر يتولى رئاسة القيادة المركزية الأمريكية خلفا لمايكل كوريللا
إعلام إسرائيلي: جميع قادة الأجهزة الأمنية رفضوا خطة احتلال غزة
هل يجب على الزوجة خدمة زوجها؟.. 5 أدلة من القرآن والسنة
مفاجآت عديدة بقائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
النيجر تعلن تأميم شركة "إس أم ال"المشغلة لمنجم الذهب الوحيد في البلاد
نصحته بالرحيل.. رمزي صالح يكشف مفاجآت بشأن أزمة وسام أبو علي والأهلي
المكسيك ترفض أي عمل عسكري أمريكي على أراضيها ضد عصابات المخدرات
انخفاض أسعار الدواجن.. والفراخ تسجل 75 جنيهًا للكيلو |فيديو

منار عبد العظيم

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت 9 أغسطس، أسعار الدواجن في السوق المحلي، والتي شهدت تراجعًا ملحوظًا في بعض الأنواع.

الفراخ تسجل انخفاضًا ملحوظًا

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 75 جنيهًا، مقارنة بسعر سابق بلغ 90 جنيهًا، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في السعر.

أسعار أنواع الدواجن المختلفة:

الدواجن البيضاء: 70 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدي: 130 جنيهًا للكيلو، مع استمرار ارتفاع السعر بسبب قلة المعروض

البط البلدي: 160 جنيهًا للكيلو

الحمام: 120 جنيهًا للزوج

الكبد والقوانص: 90 جنيهًا للكيلو

الأجنحة: 40 جنيهًا للكيلو

الوراك: 85 جنيهًا للكيلو

الدبابيس: 100 جنيهًا للكيلو

يُذكر أن تراجع الأسعار يأتي في إطار حركة السوق والعرض والطلب، وسط توقعات باستمرار التغيرات خلال الفترة المقبلة.

