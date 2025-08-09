انخفاض أسعار الدواجن.. والفراخ تسجل 75 جنيهًا للكيلو |فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت 9 أغسطس، أسعار الدواجن في السوق المحلي، والتي شهدت تراجعًا ملحوظًا في بعض الأنواع.

الفراخ تسجل انخفاضًا ملحوظًا

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 75 جنيهًا، مقارنة بسعر سابق بلغ 90 جنيهًا، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في السعر.

أسعار أنواع الدواجن المختلفة:

الدواجن البيضاء: 70 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدي: 130 جنيهًا للكيلو، مع استمرار ارتفاع السعر بسبب قلة المعروض

البط البلدي: 160 جنيهًا للكيلو

الحمام: 120 جنيهًا للزوج

الكبد والقوانص: 90 جنيهًا للكيلو

الأجنحة: 40 جنيهًا للكيلو

الوراك: 85 جنيهًا للكيلو

الدبابيس: 100 جنيهًا للكيلو

يُذكر أن تراجع الأسعار يأتي في إطار حركة السوق والعرض والطلب، وسط توقعات باستمرار التغيرات خلال الفترة المقبلة.