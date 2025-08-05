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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ و البيض اليوم الثلاثاء

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
رشا عوني

يهتم المواطنون بـ أسعار الفراخ وأسعار البيض اليوم، بعد انخفاض أسعارهما خلال الأيام الماضية وأصبحت مستقرة بالأسواق.

ويلاحظ المواطنون هبوط سعر الفراخ البيضاء مؤخراً في الأسواق، حيث تراجع سعر كيلو الفراخ من يوم الخميس الماضي، وفقًا للتحديثات المعلنة من شعبة الدواجن وتجار بمحافظة الجيزة.

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 5 أغسطس

- سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 نحو 63 جنيهًا في المزرعة، ليصل سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك 73 جنيها للكيلو.

الخميس 3 أكتوبر .. أسعار الفراخ اليوم في مصر في بورصة الدواجن والكتاكيت واللحم الرومي
اسعار الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الفراخ الحمراء اليوم الثلاثاء


- سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 قيمة 84 جنيهًا في المزرعة وبورصة الدواجن، بينما يبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في المحال التجارية 94 جنيها.

أسعار الفراخ البلدي


- سجلت أسعار الفراخ البلدي 115 جنيهات في بورصة الدواجن والمزرعة، بينما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في الأسواق 120 جنيها.

أسعار الفراخ والبط والرومي ببورصة الدواجن اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025 - بوابة الأهرام
اسعار الفراخ البلدي

سعر البانية اليوم الثلاثاء


- سجل سعر كيلو البانيه في الأسواق مابين  200-210 جنيهات للكيلو

بـ 200 جنيه.. ارتفاع أسعار البانيه اليوم في الأسواق
سعر البانيه اليوم

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم


- تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض في الشركات بين 49 و56.5 جنيه وفقًا لآخر التحديثات.

أسعار البيض اليوم

سجلت أسعار البيض الأبيض اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 نحو 135 جنيها للكرتونة، ويسجل البيض الأحمر 145 جنيها للكرتونة، بينما سجل سعر البيض البلدي 160 جنيها للكرتونة.
 

اسعار الفراخ اليوم اسعار البيض اليوم سعر البانيه اليوم اسعار الفراخ البيضاء اسعار الفراخ الحمراء سعر الفراخ البلدي

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