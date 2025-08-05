البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ و البيض اليوم الثلاثاء

يهتم المواطنون بـ أسعار الفراخ وأسعار البيض اليوم، بعد انخفاض أسعارهما خلال الأيام الماضية وأصبحت مستقرة بالأسواق.

ويلاحظ المواطنون هبوط سعر الفراخ البيضاء مؤخراً في الأسواق، حيث تراجع سعر كيلو الفراخ من يوم الخميس الماضي، وفقًا للتحديثات المعلنة من شعبة الدواجن وتجار بمحافظة الجيزة.

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 5 أغسطس

- سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 نحو 63 جنيهًا في المزرعة، ليصل سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك 73 جنيها للكيلو.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الفراخ الحمراء اليوم الثلاثاء



- سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 قيمة 84 جنيهًا في المزرعة وبورصة الدواجن، بينما يبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في المحال التجارية 94 جنيها.

أسعار الفراخ البلدي



- سجلت أسعار الفراخ البلدي 115 جنيهات في بورصة الدواجن والمزرعة، بينما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في الأسواق 120 جنيها.

اسعار الفراخ البلدي

سعر البانية اليوم الثلاثاء



- سجل سعر كيلو البانيه في الأسواق مابين 200-210 جنيهات للكيلو

سعر البانيه اليوم

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم



- تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض في الشركات بين 49 و56.5 جنيه وفقًا لآخر التحديثات.

أسعار البيض اليوم

سجلت أسعار البيض الأبيض اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 نحو 135 جنيها للكرتونة، ويسجل البيض الأحمر 145 جنيها للكرتونة، بينما سجل سعر البيض البلدي 160 جنيها للكرتونة.

