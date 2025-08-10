قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الأعلى للإعلام يوجه بعقد ورشة لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي
رئيس الوزراء يتابع توفير المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
أمين الفتوى: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث
سعر الدولار مساء اليوم 10-8-2025
8 أحياء.. الحكومة تحصر الأراضي غير المستغلة على الكورنيش للبدء في استثمارها
وفقا للقانون .. كل ماتريد معرفته عن ضوابط الرعاية النفسية والاجتماعية للمسنين
رئيس غرفة مطروح: مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر
رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي
الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
مصر منارة العلم.. الشيخ مهاجري زيان يشارك في مؤتمر دار الإفتاء الدولي ممثلا عن سويسرا
سعر الذهب مساء اليوم 10-8-2025
مدبولي: نستهدف الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للقاهرة الخديوية ووسط البلد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سون يستمتع باستقبال حار خلال أول ظهور له في الدوري الأمريكي

سون
سون

قال سون هيونج مين إنه لم يشهد مثل هذا الترحيب في مباراة خارج أرضه بعد ظهوره الأول في الدوري الأمريكي لكرة القدم مع لوس أنجلوس إف سي ضد شيكاغو فاير، حيث استقبله حشد غفير في ملعب سيات جيك في إلينوي.

انضم سون إلى لوس أنجلوس إف سي في صفقة انتقال قياسية يوم الأربعاء الماضي بعد فترة عشر سنوات قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام هوتسبير، في توتنهام، سجل سون ١٧٣ هدفًا و١٠١ تمريرة حاسمة في ٤٥٤ مباراة، وقادهم إلى أول لقب لهم منذ ١٧ عامًا بالفوز بلقب الدوري الأوروبي في مايو.

وظهر قائد كوريا الجنوبية البالغ من العمر ٣٣ عامًا لأول مرة بألوان الأسود والذهبي في وقت متأخر من يوم السبت، حيث تسبب في ركلة جزاء لينقذ فريقه من التعادل ٢-٢ مع شيكاغو.

وقال سون للصحفيين: "لقد كان هذا وقتًا مثيرًا للانضمام إلى لوس أنجلوس إف سي لمدة أسبوع كامل، كان أمرًا رائعًا". كان هناك شيء واحد فقط أردتُ فعله، واليوم، بوجودي على أرض الملعب، أعتقد أنه كان رائعًا.

"مع النتيجة، أشعر بخيبة أمل بعض الشيء، لأنني أعتقد أننا كنا نستحق ثلاث نقاط هنا، لكنني عمومًا أشعر بسعادة غامرة وحماس كبيرين.

"استمتعتُ بها حقًا.. لم نكن لنشهد هذا الشعور من قبل في المباريات خارج أرضنا.. كنتُ ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.. عندما كنتُ ألعب في ملاعب خارج أرضنا، كانوا دائمًا يُطلقون صيحات استهجان ضدي وضد اللاعبين.. لكن كان من الرائع رؤية الناس يحتفلون، يستمتعون بكرة القدم."

ومن المتوقع أن يُلقي انتقال سون تجاوبا كبيرا لدى الجالية الكورية الكبيرة في لوس أنجلوس، كما يقع ملعب الفريق جنوب كورياتاون مباشرةً.

ويسير سون على خطى نجوم دوليين آخرين انضموا إلى نادي لوس أنجلوس إف سي، بمن فيهم كارلوس فيلا، وجورجيو كيليني، وأوليفييه جيرو، بالإضافة إلى زملائه السابقين في توتنهام، غاريث بيل وهوغو لوريس.

وقال سون “أريد أن أحقق أداءً جيدًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم لأنني جئتُ إلى هنا لأُساهم في بناء هذا الدوري الكبير.”

ويحتل فريق لوس أنجلوس إف سي المركز الخامس في المؤتمر الغربي، وسيزور فريق نيو إنجلاند ريفولوشن في زيارته المقبلة يوم 16 أغسطس.

سون هيونج مين سون لوس أنجلوس الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام هوتسبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

ترشيحاتنا

أرشيفية

إنقاذ 8 مصريين من الغرق على مركب هجرة قبالة سواحل ليبيا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

مجلس الوزراء الإسرائيلي يصادق اليوم على خطة السيطرة على غزة بالكامل

أرشيفية

زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب عاصمة مدغشقر

بالصور

هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم

ماحدش هيصدق .. صور صادمة لـ نعمة أم إبراهيم

ام ابراهيم
ام ابراهيم
ام ابراهيم

هل ماتت "جيسيكا رادكليف" بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة

حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا

منة فضالي تثير الجدل بفستان حمالات

منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات

فيديو

جومانا نستون

بسبب الفيديوهات الإباحية .. القبض على البلوجر جومانا نستون

فادي تاتو

القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

المزيد