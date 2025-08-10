سون يستمتع باستقبال حار خلال أول ظهور له في الدوري الأمريكي

قال سون هيونج مين إنه لم يشهد مثل هذا الترحيب في مباراة خارج أرضه بعد ظهوره الأول في الدوري الأمريكي لكرة القدم مع لوس أنجلوس إف سي ضد شيكاغو فاير، حيث استقبله حشد غفير في ملعب سيات جيك في إلينوي.

انضم سون إلى لوس أنجلوس إف سي في صفقة انتقال قياسية يوم الأربعاء الماضي بعد فترة عشر سنوات قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام هوتسبير، في توتنهام، سجل سون ١٧٣ هدفًا و١٠١ تمريرة حاسمة في ٤٥٤ مباراة، وقادهم إلى أول لقب لهم منذ ١٧ عامًا بالفوز بلقب الدوري الأوروبي في مايو.

وظهر قائد كوريا الجنوبية البالغ من العمر ٣٣ عامًا لأول مرة بألوان الأسود والذهبي في وقت متأخر من يوم السبت، حيث تسبب في ركلة جزاء لينقذ فريقه من التعادل ٢-٢ مع شيكاغو.

وقال سون للصحفيين: "لقد كان هذا وقتًا مثيرًا للانضمام إلى لوس أنجلوس إف سي لمدة أسبوع كامل، كان أمرًا رائعًا". كان هناك شيء واحد فقط أردتُ فعله، واليوم، بوجودي على أرض الملعب، أعتقد أنه كان رائعًا.

"مع النتيجة، أشعر بخيبة أمل بعض الشيء، لأنني أعتقد أننا كنا نستحق ثلاث نقاط هنا، لكنني عمومًا أشعر بسعادة غامرة وحماس كبيرين.

"استمتعتُ بها حقًا.. لم نكن لنشهد هذا الشعور من قبل في المباريات خارج أرضنا.. كنتُ ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.. عندما كنتُ ألعب في ملاعب خارج أرضنا، كانوا دائمًا يُطلقون صيحات استهجان ضدي وضد اللاعبين.. لكن كان من الرائع رؤية الناس يحتفلون، يستمتعون بكرة القدم."

ومن المتوقع أن يُلقي انتقال سون تجاوبا كبيرا لدى الجالية الكورية الكبيرة في لوس أنجلوس، كما يقع ملعب الفريق جنوب كورياتاون مباشرةً.

ويسير سون على خطى نجوم دوليين آخرين انضموا إلى نادي لوس أنجلوس إف سي، بمن فيهم كارلوس فيلا، وجورجيو كيليني، وأوليفييه جيرو، بالإضافة إلى زملائه السابقين في توتنهام، غاريث بيل وهوغو لوريس.

وقال سون “أريد أن أحقق أداءً جيدًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم لأنني جئتُ إلى هنا لأُساهم في بناء هذا الدوري الكبير.”

ويحتل فريق لوس أنجلوس إف سي المركز الخامس في المؤتمر الغربي، وسيزور فريق نيو إنجلاند ريفولوشن في زيارته المقبلة يوم 16 أغسطس.