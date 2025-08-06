توتنهام يعلن رحيل سون للدوري الأمريكي رسميا

أعلن نادي توتنهام هوتسبير، اليوم الأربعاء، رحيل الكوري الجنوبي سون هيونج مين، إلى صفوف فريق لوس أنجلوس الأمريكي، بصفة دائمة.



وانضم سون – البالغ من العمر 33 عامًا – إلى توتنهام هوتسبير في صيف 2015، وشارك في 454 مباراة بكل المسابقات، إذ سجل 173 هدفًا وهو خامس أعلى رصيد في تاريخ الفريق.



وفاز سون بجائزة بوشكاش - المقدمة من الفيفا – في عام 2020، بعد هدفه الرائع في شباك بيرنلي، وحصل على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز مسجلًا 23 هدفًا.



وقال دانيال ليفي، رئيس توتنهام في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "سون من أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص توتنهام الشهير على الإطلاق، وقد كان من دواعي سروري مشاهدته على مدار العقد الماضي، إنه ليس لاعبًا موهوبًا فحسب، بل هو أيضًا إنسانٌ رائعٌ لمس قلوب الناس وألهمهم في جميع أنحاء النادي وحول العالم".



وأضاف: "كان انتصار الدوري الأوروبي في بلباو لحظة سحرية حقًا في تاريخ النادي، ورفع سوني للكأس هو ذكرى مثالية دائمة من عقده الرائع في توتنهام هوتسبير".



واختتم: "لقد قدّم سوني الكثير لهذا النادي، داخل الملعب وخارجه، ونحن ممتنون له إلى الأبد، نتمنى له كل التوفيق في المستقبل، وسيظل دائمًا موضع ترحيب في النادي كعضو عزيز ومحبوب في عائلة توتنهام".