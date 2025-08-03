توتنهام يتمسك بصفقة رودريجو بعد رحيل سون.. واللاعب يفضل ليفربول

لا يزال نادي توتنهام هوتسبير يطمح في التعاقد مع البرازيلي رودريجو جويس، مهاجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب ما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن رحيل النجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون عن صفوف توتنهام، والذي أعلنه أمس السبت، سيمنح النادي اللندني مساحة مالية كبيرة، من بينها التخلص من راتبه السنوي البالغ 11 مليون يورو، ما يسهم في تمويل صفقة ضم رودريجو.

ويبلغ رودريجو من العمر 24 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الجناح، وهو نفس المركز الذي كان يشغله سون، مما يجعله خيارًا مناسبًا لتدعيم الهجوم.

في المقابل، ذكر موقع "فوت ميركاتو" أن اللاعب البرازيلي رفض عرضًا سابقًا من توتنهام، حيث يفضل الانتقال إلى نادٍ أكبر، وتحديدًا ليفربول، خاصة بعد خروجه من حسابات مدرب ريال مدريد الجديد، تشابي ألونسو.

وترى الصحيفة أن فرص رودريجو في المشاركة أساسيًا مع ريال مدريد تحت قيادة ألونسو ستكون محدودة، وهو ما يدفعه للبحث عن فريق يضمن له دقائق لعب منتظمة، لضمان تواجده مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026.

يُذكر أن رودريجو انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادمًا من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى عام 2028.