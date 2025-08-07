بعد عقد من التألق.. سون يودع توتنهام وينتقل رسميًا إلى الدوري الأمريكي

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي رسميًا رحيل النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، بعد مسيرة حافلة دامت 10 سنوات بقميص السبيرز، لينتقل إلى لوس أنجلوس إف سي الأمريكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلى الرغم من أن عقد سون مع توتنهام كان يمتد حتى 30 يونيو 2026، إلا أن اللاعب قرر خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي MLS، واضعًا حدًا لمسيرة طويلة ومليئة باللحظات المميزة في لندن.

رسالة مؤثرة من سون إلى جماهير توتنهام

وحرص سون على توجيه رسالة وداع مؤثرة لجماهير توتنهام، عبر مقطع فيديو نشره النادي، قال فيه:

"جمهور توتنهام الأعزاء، أنتم دائمًا في ذاكرتي، في كل هدف احتفلت به كانت لحظة لكم، عشنا معًا لحظات لا تُنسى. رحبتم بي منذ اليوم الأول، شاهدتموني أنمو وأتطور، كنت هناك من أجلكم وأنتم لم تغادروني أبدًا".

وأضاف:"قيادة الفريق كان حلمًا لم أتوقع أن أعيشه، والفوز بالدوري الأوروبي كان من أجلكم. شكرًا على الدعم، على الحب، على الصبر في الأوقات الصعبة. سأحملكم دائمًا في قلبي. مع حبي، سوني".

أرقام وإنجازات سون مع السبيرز

انضم سون إلى توتنهام قادمًا من باير ليفركوزن عام 2015، وخلال عقد من الزمن، أصبح أحد أعمدة الفريق الهجومية، حيث خاض أكثر من 380 مباراة وسجّل 173 هدفًا، كما تُوج بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي، ونال جائزة بوشكاش لأجمل هدف في 2020.

الرحيل يمثل نهاية حقبة للاعب الذي ترك بصمة قوية في تاريخ النادي، فيما يبدأ فصلاً جديدًا في الملاعب الأمريكية مع لوس أنجلوس إف سي.